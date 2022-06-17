В Латвию опять попал природный газ из России

В четверг объем фактически использованных мощностей входа из России в Изборске или Корнети достиг 42 546 мегаватт-часов (MWh). В свою очередь, в пятницу в вход утверждены номинации на природный газ в размере 41 800 MWh.

По сравнению с данными аналогичных дат прошлого года объем природного газа, входящего в Латвию, не велик - объем мощностей, фактически использованных в прошлом году 16 июня, составил 138 886 MWh, а 17 июня - 146 302 MWh.

Как пояснила представитель Conexus Даце Балтабола, в настоящее время небольшой объем газа попадает в единую зону рынка - либо газ закачивается в хранилище, либо передается дальше в Литву, Эстонию или Финляндию.

Балтабола исключила возможность, что входящий из России в Латвию природный газ является транзитом в Калининград, учитывая, что ремонтные работы в газопроводе Минск - Вильнюс завершились.