Внук Пугачевой работает в баре, а у Тиммы и Седоковой сложности в постели?

Внук Пугачевой вынужден работать в баре?

Недавно желтая пресса сообщила, что старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков улетел в США вместе со своей невестой. Предположительно, они обосновались в Майами, где долгое время проживает Кристина Орбакайте со своим супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым.

На этой неделе в Сеть попало фото Никиты, который подрабатывает в баре. Мгновенно появились слухи, что Преснякову-младшему пришлось идти работать. Но оказалось, что это архивное фото. Никите тогда было около 20 лет и он учился в университете, пишет Popcake.tv. Музыкальная карьера складывалась не сразу, поэтому ему ничего не оставалось, как подрабатывать. Так Никита стал на какое-то время барменом.

У Яниса Тиммы и Анны Седоковой сложности в постели?

В программе Ляйсан Утяшевой Анна Седокова призналась, что у нее бурная сексуальная жизнь. Они с Янисом Тиммой занимаются сексом около двух часов.

Конечно, в Сети ее слова стали бурно обсуждать.

55-летняя певица Наталья Штурм считает, что Седокова приукрасила рассказы о своей интимной жизни. Она полагает, что Янис Тимма - не секс-гигант, а просто "не может кончить": "Анечка, ваш секс длится по два часа, потому что он кончить не может. Высокого роста? Около двух метров? Стопудово в этом дело. А не в его "ненасытности".

Интересно, что на такое мнение ответит Анна Седокова?

Янис Тимма и Анна Седокова ФОТО: Кадр из видео