Латвийские музыканты выступили на вечеринке российской компании. Теперь они рассказали, что сделают с гонораром

В минувшие выходные прошла грандиозная вечеринка в честь дня рождения базирующейся в России компании NL International, которая с размахом завершилась в кинотеатре Splendid Palace.

Шквал комментариев в социальных сетях вызвал тот факт, что на концерте также выступала местная певица Саманта Тина, а ведущим мероприятия был Маркус Рива. Теперь оба артиста объявили в Instagram, что пожертвовали заработанный на мероприятии гонорар народу Украины.

"Незнание не освобождает от ответственности, а организацию, для которой я работал модератором, я не знал и не изучил. Заработанный гонорар я пожертвовал на поддержку народа Украины",

- написал Рива в Instagram, приложив скриншоты пожертвования.

Саманта Тина в сториз своего Instagram рассказала, что сделала то же самое: "Учитывая эмоции от мероприятия, на котором я выступала, я решила пожертвовать весь свой гонорар Украине, потому что считаю, что в этой ситуации для всех важно оставаться едиными".

Напомним, что после бури высказываний в социальных сетях Саманта Тина предоставила порталу Sejas.lv более подробный комментарий о своем участии, пояснив, что она ежедневно высказывает свою позицию в отношении войны в Украине.

"Выступала в балтийском филиале, говорила по-латышски! Были и люди из Украины, что меня очень порадовало. Я делаю свою работу, ко мне обращались из Латвии от латвийского филиала!

Я там не работаю и не интересуюсь изучением истоков истории. На мероприятии балтийской компании, основанной в Латвии, я говорила по-латышски! Конечно, я все это выяснила, потому что для меня это тоже важно!" - пояснила Тина.

Предприятие NL International предлагает разнообразные товары для похудения, красоты и дома. Торговая марка была основана в Новосибирске (Россия) в 2000 году, в странах Балтии работает ее дочерняя структура SIA NL Continent Baltic. Это не первый случай, когда известных в обществе людей осуждают за сотрудничество с той или иной компанией.

В марте этого года латвийская инфлюенсер Катрине Саулиете обратилась к своим подписчикам с просьбой не разжигать ненависть в Латвии.

"Просьба к нашим соотечественникам… Пожалуйста, перестаньте рвать друг друга на части за то, что кто-то делает что-то не так, как вам хотелось бы. Пожалуйста, перестаньте писать - я бы хотел, чтобы ты сказал то или это… Вы бы хотели…

Пожалуйста, позвольте людям жить так, как они хотят, у каждого из нас своя жизнь, каждому позволено прожить ее так, как хочется".

Позже Саулиете рассказала, почему она будет продолжать продавать продукцию российской компании: "Мне пишут много сообщений - негативных, агрессивных, отвратительных. (...) Если вы продолжаете ходить на работу, почему нельзя мне? Сегодня опять получила сообщение, что нужно обязательно отказаться от NL. Почему я должна отказываться от того, что использую? Тогда откажитесь от газа! Как именно Путин связан с NL? Потому что это российская компания? Но эту компанию создали адекватные люди".