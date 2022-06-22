Пабрикс ответил Херманису на его открытое письмо

Пабрикс в ответном письме подчеркнул, что в Латвии приоритетом обороны государства выдвинуто внедрение всеобъемлющей системы обороны государства. "Это предусматривает укрепление способностей защиты в связи с готовностью государства и общества к самоорганизации и преодолению кризиса.

Эта система предусматривает, что кризисная ситуация преодолевается, если государство и общество действуют вместе. У каждого есть и ответственность, и обязанность к кризису подготовиться, чтобы совместными силами это можно было преодолеть.

Подготовленные индивидуумы, службы, сообщества и государство - это психологически мирное общество с заранее определенным планом действий".

Министр обороны указывает, что ответственность каждого министерства - организовать учения по внутреннему кризисному управлению, чтобы каждое министерство определяло бы задачи своих отраслевых учреждений для деятельности во время кризиса (войны) и проверять действия существующих планов реагирования кризиса, а также констатировать необходимые улучшения.

Херманис в своем письме задал государственным должностным лицам вопрос об информировании театров в случае кризисной ситуации, на что Пабрикс ответил, что такая задача была дана и Министерству культуры, как ответственному органу за обучение и информирование своих подчиненных учреждений и их работников о действиях в кризисной ситуации и разработке планов реагирования, а также об организации соответствующих учений.

Также Пабрикс в письме упоминает, что Министерство обороны готово организовать также консультации латвийским театрам о подготовке к кризисам, если Министерство культуры проявит такой интерес.

Кроме того, министр в письме подчеркивает, что Министерство обороны организовало около 100 консультаций в различных форматах и на разных уровнях о подготовке к кризисным ситуациям, подчеркнув, что в июле состоится обучение должностных лиц высокого уровня, в том числе редакторов ведущих СМИ, предпринимателей, лидеров мнений. Кроме того, Пабриксу было важно упомянуть, что в рамках фестиваля LAMPA будет работать в "Безопасная палатка" министерства, в которой пройдут различные дискуссии, например, "В Латвии мы в безопасности?", "Кризис - ты готов к этому?".

В ответ на обеспокоенность Херманиса о подготовке общества, Пабрикс подчеркнул подготовленный Министерством обороны буклет "Как действовать в случае кризиса", с которым каждый обязан ознакомиться, чтобы быть способным продержаться в первые дни кризиса - по меньшей мере 72 часа, в том числе и собрав сумку на экстренные случаи.

"Министерство обороны продолжит информирование общества, так как вопросы безопасности в нашей повседневной жизни будут актуальны еще долго," - в завершении письма заявил Пабрикс.

Как сообщалось, Алвис Херманис обратился к должностным лицам Латвии с открытым письмом, спросив о плане действий в случае часа Х.

"Почему руководство нашей страны до сих пор не провело никакой инструктаж общества или не дало какие-либо указания? Что конкретно каждому из нас делать в случае часа Х?", - написал Херманис.