Латвийская певица Кристина Корвин: "Если бы не Рита Дакота, этой песни бы не было"

"Если бы не Рита Дакота, этой песни бы не было", - уверенно говорит перед началом интервью латвийская певица Кристина Корвин. Следующие 30 минут она громко и восторженно рассказывает историю создания трека Sky is High, которым намерена завоевать сердца пользователей социальных сетей.
В редакцию RUS TVNET Кристина Корвин пришла в сопровождении супруга Андрея, в прошлом диджея, а ныне музыкального продюсера и аранжировщика. Пара вместе уже 12 лет. Это не просто брак, а настоящий творческий союз. Хотя порой споры по поводу звучания треков выходят у них за пределы студии и выливаются в небольшие скандалы в семейной жизни.
"Я помню, мы как-то ехали в гости и так перессорились из-за музыки", - вспоминает Кристина.
Как они признались в интервью, сейчас таких проблем нет, ведь теперь у них есть целая команда, где каждый делает свою работу, а потому споров между ними больше нет. Они могут быть просто счастливыми мужем и женой и посвятить все свободное время воспитанию 11-летней дочери.
Кристина Корвин сейчас часто сочиняет. В последнее время у нее есть огромное желание писать, делать много музыки, развивать свое творчество и развиваться самой. Она признается, что вместе с супругом Андреем будто открыла секрет-механизм, своеобразное лекало для написания песен:
"В один момент мы стали писать много песен. И есть форма, по которой ты работаешь. К примеру, знаешь, что определенный стиль требует такого или иного мотива, четверостишия - садишься и делаешь. Но бывает, когда ты просто сидишь и что-то наигрываешь на пианино - и получается та самая мелодия, которая будет запоминаться всем, и обратного пути уже нет, погнали дальше".
Кристина Корвин отмечает, что она - мелодист, а не поэт. Только после того, как она сочиняет мелодию, у нее рождаются стихи. Она так же размышляет над тем, актуальная ли тема поднята. "Но с прошлогодней песней "Горе от ума" было по другому. Я вспомнила эту фразу, она сразу легла на мелодию, и пошло-поехало", - вспоминает Кристина трек 2021 года, который успешно звучал на латвийских радиостанциях.
Но с новой композицией Кристины Sky is High все иначе.
Оказывается, песня была придумана в 2019 году, когда Кристина Корвин проходила музыкальный курс Риты Дакоты: "На тот момент это был первый такого рода курс и очень классный опыт для меня. Одно из заданий курса - на готовый бит надо было придумать кусочек песни, "куплет-припев". И так получилось, что именно в тот момент эта песня и родилась. И мои подписчики это помнят, ведь я выкладывала видеозапись, как пою её без слов. Но фраза Sky is High была придумана в самую первую очередь, эта липкая рифма заела в моей голове уже тогда, в сентябре 2019-го. А остальной текст я дописала позже".
Что касается текста именно к этой песне, то Кристина решила поделиться секретом, как писать песни на иностранном языке: "Может быть, я сейчас помогу начинающим музыкантам или людям, которые тоже хотят начать писать песни", - начала она свой рассказ.
Текст к песне родился очень необычно. На самом же деле это просто выдернутые англоязычные фразы из других треков. То есть текст просто собран искусственно под одну тему и срифмован:
"За счет этого все слова и фразы, которые в этой песне присутствуют, будут понятны любому русскому человеку. К примеру, "stars, eyes, night, light". По поводу клипа еще неизвестно, будет ли он снят. Но уже есть несколько заготовок для соцсетей, чтобы постараться максимально распространить ее в Сети и донести до слушателя".
На протяжении последних лет Кристина Корвин понимает, что она на своем месте и она счастлива. "Конечно, во всем есть рутина. Было время эмоциональных качелей, когда я задумывалась: "Может, бросить эту музыку и пойти на обычную работу, как все? Это надоело, это скучно, такое уже есть, таких миллионы". Есть такие моменты, когда ты сидишь и думаешь: "Ничего не получается. Я - говно". Но проходит день, я сажусь за рояль и понимаю: "Да я - гений". И так по кругу" (улыбается).
Кристина Корвин сейчас сосредоточена на создании и продвижении новых песен, которые будут приносить не только счастье и радость, но и доход.
На вопрос об участии в телевизионных вокальных проектах она категорично отвечает: я им неинтересна. Дело в том, что ТВ-продюсерам нужны фрики либо певцы с очень трогательной или печальной историей жизни, что поднимет рейтинги передачи. Они не заинтересованы пиарить артиста, у которого "все ровно и на месте".
"Я в принципе не люблю конкурсы. Считаю, что они изжили себя. Наверное, у меня с детства к ним очень предвзятое отношение. Если бы они все были честные - да! Но большинство, к сожалению, просто проталкивают своих и не дают побеждать талантам "со стороны". Конечно, я не про все конкурсы говорю, есть и пара-тройка честных, где и мои девчонки брали первые места со своими авторскими песнями. Но если мы говорим о масштабных конкурсах, то нет.
Мне несколько лет назад лично предлагали "сесть" в конкурс, говорили: "Кристина, если вы нам дадите 10 своих учеников, мы вас посадим в жюри, протолкнете своих", - вспоминает она. "А я никого не проталкиваю. Они сами", - с улыбкой произносит Кристина.
Аудио: Кристина Корвин - Sky is High
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