Латвийская певица Кристина Корвин: "Если бы не Рита Дакота, этой песни бы не было"

Кристина Корвин ФОТО: Пресс-фото

Кристина Корвин отмечает, что она - мелодист, а не поэт. Только после того, как она сочиняет мелодию, у нее рождаются стихи. Она так же размышляет над тем, актуальная ли тема поднята. "Но с прошлогодней песней "Горе от ума" было по другому. Я вспомнила эту фразу, она сразу легла на мелодию, и пошло-поехало", - вспоминает Кристина трек 2021 года, который успешно звучал на латвийских радиостанциях.

Кристина Корвин ФОТО: Пресс-фото

Но с новой композицией Кристины Sky is High все иначе.

Оказывается, песня была придумана в 2019 году, когда Кристина Корвин проходила музыкальный курс Риты Дакоты: "На тот момент это был первый такого рода курс и очень классный опыт для меня. Одно из заданий курса - на готовый бит надо было придумать кусочек песни, "куплет-припев". И так получилось, что именно в тот момент эта песня и родилась. И мои подписчики это помнят, ведь я выкладывала видеозапись, как пою её без слов. Но фраза Sky is High была придумана в самую первую очередь, эта липкая рифма заела в моей голове уже тогда, в сентябре 2019-го. А остальной текст я дописала позже".

Рита Дакота и Кристина Корвин ФОТО: личный архив Кристины Корвин

Что касается текста именно к этой песне, то Кристина решила поделиться секретом, как писать песни на иностранном языке: "Может быть, я сейчас помогу начинающим музыкантам или людям, которые тоже хотят начать писать песни", - начала она свой рассказ.

Текст к песне родился очень необычно. На самом же деле это просто выдернутые англоязычные фразы из других треков. То есть текст просто собран искусственно под одну тему и срифмован:

"За счет этого все слова и фразы, которые в этой песне присутствуют, будут понятны любому русскому человеку. К примеру, "stars, eyes, night, light". По поводу клипа еще неизвестно, будет ли он снят. Но уже есть несколько заготовок для соцсетей, чтобы постараться максимально распространить ее в Сети и донести до слушателя".

На протяжении последних лет Кристина Корвин понимает, что она на своем месте и она счастлива. "Конечно, во всем есть рутина. Было время эмоциональных качелей, когда я задумывалась: "Может, бросить эту музыку и пойти на обычную работу, как все? Это надоело, это скучно, такое уже есть, таких миллионы". Есть такие моменты, когда ты сидишь и думаешь: "Ничего не получается. Я - говно". Но проходит день, я сажусь за рояль и понимаю: "Да я - гений". И так по кругу" (улыбается).

Кристина Корвин ФОТО: Пресс-фото

Кристина Корвин сейчас сосредоточена на создании и продвижении новых песен, которые будут приносить не только счастье и радость, но и доход.

На вопрос об участии в телевизионных вокальных проектах она категорично отвечает: я им неинтересна. Дело в том, что ТВ-продюсерам нужны фрики либо певцы с очень трогательной или печальной историей жизни, что поднимет рейтинги передачи. Они не заинтересованы пиарить артиста, у которого "все ровно и на месте".

"Я в принципе не люблю конкурсы. Считаю, что они изжили себя. Наверное, у меня с детства к ним очень предвзятое отношение. Если бы они все были честные - да! Но большинство, к сожалению, просто проталкивают своих и не дают побеждать талантам "со стороны". Конечно, я не про все конкурсы говорю, есть и пара-тройка честных, где и мои девчонки брали первые места со своими авторскими песнями. Но если мы говорим о масштабных конкурсах, то нет.

Мне несколько лет назад лично предлагали "сесть" в конкурс, говорили: "Кристина, если вы нам дадите 10 своих учеников, мы вас посадим в жюри, протолкнете своих", - вспоминает она. "А я никого не проталкиваю. Они сами", - с улыбкой произносит Кристина.

Аудио: Кристина Корвин - Sky is High