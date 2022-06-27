Пн, 27.06.2022
Но ведь мы должны показать, что мы жестче, чем Путин. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Зеленский обратился к белорусам: "Вы не рабы"

Президент Украины Владимир Зеленский ФОТО: LUDOVIC MARIN / POOL

В своем ежевечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал об очередных обстрелах Киева, в результате которых "вторая армия мира победила детский сад и жилой дом". В результате удара по жилому дому один мужчина погиб, а его жена и дочь получили ранения. Жена погибшего является гражданской России.

Также президент Украины на русском языке обратился к гражданам Беларуси: "Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям - и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили - ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше".

Представители Украины заявляли, что российские войска наносили некоторые из последних ударов по Украине с территории Беларуси. Армия этой страны постоянно проводит маневры у украинских границ, тем самым отвлекая внимание Вооруженных сил Украины, сражающихся с российскими войсками.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back