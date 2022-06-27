Зеленский обратился к белорусам: "Вы не рабы"

Также президент Украины на русском языке обратился к гражданам Беларуси: "Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям - и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили - ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше".