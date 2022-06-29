СМИ: Лобода переписала свой дом в России на охранника

За годы работы в российском шоу бизнесе, бывшая солистка группы "ВИА Гра" успела обзавестись трехкомнатной квартирой в Москве, а также домом в английском стиле в Подмосковье, стоимостью примерно 70 миллионов рублей. Дом певицы находится по соседству с особняком Стаса Михайлова. Здесь же есть таунхаус еще у одной звезды родом из Украины - Ани Лорак.