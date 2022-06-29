СМИ: Лобода переписала свой дом в России на охранника

По мнению СМИ, звезда это сделала, опасаясь возможности ареста имущества.
За годы работы в российском шоу бизнесе, бывшая солистка группы "ВИА Гра" успела обзавестись трехкомнатной квартирой в Москве, а также домом в английском стиле в Подмосковье, стоимостью примерно 70 миллионов рублей. Дом певицы находится по соседству с особняком Стаса Михайлова. Здесь же есть таунхаус еще у одной звезды родом из Украины - Ани Лорак.
Лобода переоформила загородное поместье на своего давнего телохранителя Гаджимурата Абдулаева. Он же организовал вывоз из страны внушительного автопарка артистки.
Ранее RUS TVNET писал, что Лобода оказалась в списке артистов, которым на 50 лет запретили въезд в Россию, после чего звезду видели в Латвии.
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