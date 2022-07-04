Пн, 4.07.2022
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Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям

Трагедия в Лудзенском крае: в прессе для сена погиб мужчина

Ilustratīvs foto ФОТО: Shutterstock

На прошлой неделе в Лудзенском крае в прессе для тюкования сена задавило мужчину, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной полиции Ласма Курсите.

30 июня в Лаудерской волости Лудзенского края в гидравлическом прессе для тюкования сена погиб мужчина 1980 года рождения, который скончался на месте происшествия.

Полиция по факту инцидента возбудила уголовное дело.

Также на прошлой неделе в Баусском крае погибла женщина 1958 года рождения, которую затянуло в тракторную косилку.

Согласно предварительной информации, в 12:40 в среду, 29 июня, в волости Гайлишу произошел трагический несчастный случай - когда мужчина на тракторной технике косил обочину дороги, в механизм затянуло женщину 1958 года рождения, которая погибла на месте происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия по главе XIII Уголовного кодекса о правонарушении против здоровья человека, ведется расследование с целью выяснения точных обстоятельств происшествия.

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