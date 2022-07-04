Трагедия в Лудзенском крае: в прессе для сена погиб мужчина

30 июня в Лаудерской волости Лудзенского края в гидравлическом прессе для тюкования сена погиб мужчина 1980 года рождения, который скончался на месте происшествия.

Полиция по факту инцидента возбудила уголовное дело.

Также на прошлой неделе в Баусском крае погибла женщина 1958 года рождения, которую затянуло в тракторную косилку.

Согласно предварительной информации, в 12:40 в среду, 29 июня, в волости Гайлишу произошел трагический несчастный случай - когда мужчина на тракторной технике косил обочину дороги, в механизм затянуло женщину 1958 года рождения, которая погибла на месте происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия по главе XIII Уголовного кодекса о правонарушении против здоровья человека, ведется расследование с целью выяснения точных обстоятельств происшествия.