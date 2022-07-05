Может быть рассмотрена инициатива о закрытии Русского союза Латвии

Согласно регламенту Сейма, полученные подписи сначала будут оцениваться в регистре населения, а коллективное заявление должно быть рассмотрено в течение месяца.

В минувшие выходные фестиваль дискуссий Lampa отменил участие сопредседателя РСЛ Татьяны Жданок в дискуссии о политических событиях. Оценив риски безопасности, организаторы решили отменить участие политика, сообщили организаторы Lampa.

В середине мая ManaBalss также принял решение запретить использование платформы для РСЛ в будущем, а также на основании общедоступной информации более тщательно оценивать авторов представленных инициатив.

Цель решения - не допустить выхода в публичное пространство тех, кто ставил бы под сомнение твердую позицию Латвии и западных союзников в отношении российской агрессии в Украине или благоприятствовали бы официальному "голосу" Кремля в любом его проявлении, поясняет портал Manabalss.lv.

Уже сообщалось, что в своей деятельности партиям будет запрещено выступать против независимости и территориальной целостности Латвии или других демократических государств, предусматривает предложение к закону о политических партиях, которое поддержала комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.