Вт, 5.07.2022
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Лена Бориславова, премьер-министра Болгарии

Может быть рассмотрена инициатива о закрытии Русского союза Латвии

Сопредседатель РСЛ Татьяна Жданок ФОТО: Zane Bitere/LETA

Организация ManaBalss представила инициативу "О едином обществе без Русского союза Латвии" (РСЛ), и ожидается, что она будет рассмотрена на одном из внеочередных заседаний Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, сказано на портале Manabalss.lv.

Согласно регламенту Сейма, полученные подписи сначала будут оцениваться в регистре населения, а коллективное заявление должно быть рассмотрено в течение месяца.

В минувшие выходные фестиваль дискуссий Lampa отменил участие сопредседателя РСЛ Татьяны Жданок в дискуссии о политических событиях. Оценив риски безопасности, организаторы решили отменить участие политика, сообщили организаторы Lampa.

В середине мая ManaBalss также принял решение запретить использование платформы для РСЛ в будущем, а также на основании общедоступной информации более тщательно оценивать авторов представленных инициатив.

Цель решения - не допустить выхода в публичное пространство тех, кто ставил бы под сомнение твердую позицию Латвии и западных союзников в отношении российской агрессии в Украине или благоприятствовали бы официальному "голосу" Кремля в любом его проявлении, поясняет портал Manabalss.lv.

Уже сообщалось, что в своей деятельности партиям будет запрещено выступать против независимости и территориальной целостности Латвии или других демократических государств, предусматривает предложение к закону о политических партиях, которое поддержала комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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