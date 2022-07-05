Самопровозглашенная ДНР обвинила в наемничестве гражданина Швеции

Сообщается, что этот человек находился на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и сдался в плен. "В ходе допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал", - сказал источник ТАСС.

Имя гражданина Швеции издание не называет. Другие источники о его задержании пока не сообщают.

Уже сообщалось, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики предъявили обвинения в наемничестве еще двум британцам - Дилану Хили и Эндрю Хиллу. Ранее по аналогичному обвинению суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.