В России продолжаются нападения на военкоматы

Издание сообщает, что в России было совершено не менее 23 нападений на военкоматы, в том числе с применением так называемых коктейлей Молотова в 20 случаях.
Ответственность за эти теракты взяли на себя разные группы - анархисты, сторонники Украины и люди крайне правых взглядов.
При этом, по данным СМИ, с 24 февраля, когда началось вторжение в Украину, в России сошло с рельсов 63 товарных поезда, а это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ответственность за одну из возможных диверсий взяла на себя группа "Боевая анархо-коммунистическая организация".
Группа пыталась задержать эшелон, следовавший к ракетно-артиллерийскому арсеналу, расположенному во Владимирской области, но диверсию вовремя раскрыли.
"Партизаны" заявили, что их вдохновила "железнодорожная война" белорусских активистов, развязанная на первых этапах полномасштабных боевых действий.
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