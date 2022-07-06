В России продолжаются нападения на военкоматы

Издание сообщает, что в России было совершено не менее 23 нападений на военкоматы, в том числе с применением так называемых коктейлей Молотова в 20 случаях.

Ответственность за эти теракты взяли на себя разные группы - анархисты, сторонники Украины и люди крайне правых взглядов.

При этом, по данным СМИ, с 24 февраля, когда началось вторжение в Украину, в России сошло с рельсов 63 товарных поезда, а это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ответственность за одну из возможных диверсий взяла на себя группа "Боевая анархо-коммунистическая организация".

Группа пыталась задержать эшелон, следовавший к ракетно-артиллерийскому арсеналу, расположенному во Владимирской области, но диверсию вовремя раскрыли.

"Партизаны" заявили, что их вдохновила "железнодорожная война" белорусских активистов, развязанная на первых этапах полномасштабных боевых действий.