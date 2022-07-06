Эксперт прокомментировал предложение Минобороны об обязательном военном призыве

По словам Далбиньша, министр обороны Артис Пабрикс очень правильно сказал о текущей ситуации с национальной безопасностью и необходимости повышения уровня национальной безопасности.

По мнению эксперта, модель, предложенная Минобороны очень интересна и соответствует имеющимся ресурсам. Однако вопрос в том, как государство сможет реализовать эту модель. Это означает, что внедрение модели должно осуществляться поэтапно. Кроме того, вовлеченные министерства и государственные служащие должны понять реализацию модели и принять ее.

"Мы не можем не торопиться, но и не можем спешить, чтобы это не вызывало недоумения, непонимания и нежелания участвовать в этом проекте. Это совместный проект исполнительной власти и всего общества. В первую очередь нужно сделать так, чтобы люди так себя чувствовали.

Я думаю, что большая часть общества и новое поколение готовы встать на защиту своей страны", - сказал Далбиньш.

Далбиньш считает, что в любом случае в процессе внедрения модели нужно действовать разумно, а если необходимо внести изменения, то они должны быть сделаны так, чтобы общество приняло эту модель как реализацию собственной безопасности.

С учетом создания такой модели общество стало бы сильнее, и это способствовало бы чувству безопасности. "Я считаю, что это очень позитивная идея, и она возникла не на пустом месте. При реализации модели мы должны работать так, чтобы общество приняло это дело как свое собственное", - добавил Далбиньш.

В то же время предлагаемая реформа может иметь негативную реакцию, которая может проявиться более скрытно, например, в виде умышленного создания различных критических комментариев.

С учетом угроз, создаваемых Россией, и необходимости улучшения системы набора в вооруженные силы Министерство обороны предложит ввести в Латвии всеобщую военную службу, сообщил во вторник, 5 июля, министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Сегодняшняя система себя исчерпала, подчеркнул министр.

Планируется, что всеобщая военная служба будут постепенно введена в течение пяти лет. С 1 января 2023 года начнется первый этап ее введения, в котором можно будет участвовать добровольно.