Минобороны: на службу будут призывать и уехавших граждан, а в случае финансирования - даже женщин

По его словам, речь идет о новом общественном договоре между государством и обществом, который означает, что каждый гражданин должен быть вовлечен в защиту государства. Это участие является одной из важнейших гарантий того, что Латвия не подвергнется российской военной агрессии, поэтому военная служба будет касаться и проживающих за границей граждан призывного возраста.

"Критически важно и то, чтобы в самом основании была устранена условная сегрегация, допускаемая при обязательной воинской службе в советское время и в 1990-е годы, когда на службу призывались те, кто не сумел ее избежать. Латвийское общество должно изменить свое мышление и принять, что служба в армии своей страны - дело чести и долг каждого, как это, например, воспринимают в Финляндии, а не наказание", - сказал Галкин.

Кроме того, опыт показывает, что проживающие за границей граждане, вступившие в Земессардзе, регулярно приезжают на учения.

Хотя в настоящее время Минобороны предлагает ввести обязательную военную службу только для мужчин, не исключается, что при наличии финансирования служба может стать обязательной и для девушек.

Предложение призвать представителей сильного пола в основном связано с финансовыми соображениями, так как зачислить сразу всех мужчин указанной возрастной группы не представляется возможным. Оценивая опыт других стран, Минобороны исходило из того, что большинство призывников также составляют мужчины.

Министерство выступает за гендерное равенство, и если при рассмотрении вопроса о призыве правительство и Сейм будут готовы предоставить дополнительное финансирование, необходимое для одновременного набора и обучения вдвое большего числа граждан, то можно будет изменить эту установку.

Галкин также заявил, что перед тем, как озвучить свое предложение, Минобороны провело углубленные опросы молодых людей, в том числе девушек. Опросы показали, что подавляющее большинство респондентов отрицательно относятся к призыву.

Минобороны планирует использовать современные решения и базы данных, имеющиеся в стране. Также планируется индивидуальный подход к потенциальным кандидатам.

Пока в Минобороны не уточнили, каковы будут методы отбора будущих защитников страны. В настоящее время там опираются на принцип добровольности. При этом Министерство планирует использовать современные решения и базы данных, имеющиеся в стране.

На данный момент неизвестно, какие санкции предложит Минобороны за уклонение от службы, будет ли это административная или уголовная ответственность.

"В настоящее время мы продолжаем изучать опыт Финляндии в части определения ответственности за преднамеренное уклонение от службы. Однако, как было сказано выше, в первую очередь Минобороны призывает к кардинальному изменению отношения. VAD отвечает интересам каждого гражданина Латвии", - подчеркнул Галкин.

Как сообщалось, Минобороны предложило поэтапное введение всеобщей военной службы в Латвии. В течение пяти лет планируется создать систему, при которой все граждане Латвии мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, а женщины той же возрастной группы на добровольной основе смогут выбирать один из четырех видов службы: армию, Земессардзе, командирские курсы при вузах иди альтернативную службу в органах МВД, Минздрава и Минблага.

На первом этапе внедрения системы министерство будет приглашать граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет начиная с января 2023 года добровольно подать заявление на прохождение военной подготовки. В следующем году планируется два набора - в январе и июле. Минобороны разработает механизм организации призыва, который будет прозрачным и обеспечит справедливый отбор.