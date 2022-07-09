VDD: Спецслужбы России и Беларуси хотят вербовать латвийских чиновников

Россия и Беларусь разделяют взгляды на НАТО как на своего стратегического противника, поэтому спецслужбы этих стран сотрудничают друг с другом в получении разведданных о членах альянса.

Спецслужбы России и Беларуси всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и местных чиновников, располагающих сведениями, составляющими государственную тайну, или иными сведениями о Латвии и ее союзных странах, доступными ограниченному кругу лиц, сообщает VDD.

Анализ информации, проведенной VDD, показывает, что в круг интересов спецслужб России и Беларуси в настоящее время входят ответные меры Латвии и ее союзников на развернутую военную агрессию России в Украине, в том числе наращивание военного потенциала на внешней границе НАТО .

Также спецслужбы недружественных стран интересуют любые сведения о приграничных районах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае перерастания ситуации в более широкий военный конфликт.

Таким образом спецслужбы России и Беларуси особенно заинтересованы в вербовке чиновников из латвийских самоуправлений, которые расположены вблизи восточной границы Латвии и где дислоцированы силы союзных стран.

Однако VDD не стал подробно комментировать участие мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша ("Согласие") в праздновании Дня независимости Беларуси, которое состоялось в ресторане отеля Latgola.

"По оценке VDD, в нынешней геополитической ситуации участие латвийских государственных и местных органов власти в мероприятиях, организованных государством-агрессором Россией или ее ближайшим союзником Беларусью, не соответствует интересам национальной безопасности Латвии. Такое поведение противоречит осуждающей позиции латвийского государства в отношении преступлений, совершенных Россией против Украины и ее народа, и не способствует сплочению латвийского общества в этих сложных условиях", - заявили в службе.