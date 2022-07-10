Штраф до 1400 евро: где в Латвии у моря нельзя разбивать палатку?

"В соответствии с Законом об охранных зонах в дюнной защитной зоне устанавливать палатки нельзя. За исключением специально отведенных мест, зон отдыха, кемпингов", - говорит представитель VVD.

Она поясняет, что защитная зона дюн – это территория у моря, где начинается растительность, зеленая полоса. Разведение костров и палаток в этом месте запрещено.

"Мы, инспекторы, когда едем на проверки, если видим, что палатка разбита на песке у моря, не наказываем. Лучше палатку ставить на песке ближе к морю, чем к растительности дюн. На пляже, если костер зарыт в песок, вокруг него создана насыпь и внутри разведен огонь, то лично я как инспектор не наказываю за такое. В законе об охранных зонах также сказано, что палатки и разведение костров в защитной зоне прибрежных дюн запрещены. Не сказано, что на пляже. Запрещено разводить огонь вне специально отведенных для этого мест и во дворах домов", - добавляет эксперт.

Что касается установки палатки на пляже, то исключение составляют особо охраняемые природные территории. На таком берегу тоже нельзя ставить палатку.

"Для физического, частного, лица штраф - от 30 до 1400 евро. Да, за установку палатки в прибрежной дюнной защитной зоне. Не считая мест, где есть и особо охраняемые природные территории. Там уже другой тариф.

В этом году в дюнах уже десять нарушителей. Это уже относительно много, так как активный туристический сезон только начался", - отмечает представитель VVD.

Специалист говорит, что инспекторов больше беспокоят не люди, которые строят палатки в дюнах, а те, кто въезжает в дюнную защитную зону на автомобилях, а также те, кто ездит по дюнной зоне на мотоциклах и квадроциклах.