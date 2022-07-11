Нет причин для беспокойства! На территории Neste - учения по гражданской обороне

Цель учений - проверка слаженности действий участников при выполнении задач системы гражданской обороны (ГО), эффективности доступных коммуникаций, алгоритмов оповещения и пр.

На учениях инсценирована ситуация, при которой происходит утечка бензина, по мере его испарения создается токсичная и взрывоопасная среда. Принимая во внимание метеоусловия, опасность по "сценарию" может распространиться за пределы объекта. Будет инсценирована ситуация, при которой будут приняты меры по поддержанию общественного порядка и отведению дорожного движения за пределы зоны возможного риска.

В практических занятиях принимают участие сотрудники и представители Государственной пожарно-спасательной службы, Госполиции, муниципальной полиции, Государственной службы окружающей среды, Службы экстренной медицинской помощи, полиции Рижского Свободного порта и Neste Latvija.

Организаторы учений призывают не тревожиться, если вы увидите движение пожарной техники и работу пожарных-спасателей на территории компании, и приносят извинения за возможное беспокойство и неудобства, вызванные движением машин экстренных служб в непосредственной близости от здания на Лайвиниеку, 5, в Риге.