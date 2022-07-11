Эксперт: из-за обязательной службы Латвия может потерять граждан за рубежом

Он положительно оценивает вопрос о необходимости прохождения обязательной военной службы в условиях, когда Россия вторглась в Украину. В то же время Зейботс подчеркнул, что реализация плана, описанного министром обороны, в данный момент не повысит обороноспособность страны, но обеспечит долгосрочные резервы обороны. Однако предлагаемая форма службы могла бы оказать существенную поддержку гражданской службе, считает эксперт.

"Сейчас, во время войны в Украине, мы видим, насколько чрезвычайно важна Государственная пожарно-спасательная служба, какая нагрузка у медицинской службы, и в этом случае можно было бы говорить о службе для этих структур", - пояснил бывший командир NBS.

Зейботс подчеркнул, что в настоящее время в Латвии очень хорошо работает Земессардзе, на которую можно и нужно возлагать весь упор и надежды. Напротив, введение и поддержание обязательной воинской повинности было бы очень дорого.

На вопрос, какую пользу все-таки может принести Латвии предлагаемая Министерством обороны служба, эксперт ответил, что не видит возможных улучшений, но предрекает риски, что многие соотечественники, постоянно проживающие за границей, откажутся от латвийского гражданства, пытаясь избежать обязательной службы.

Как сообщалось, на прошлой неделе Минобороны выступило с предложением постепенно вести в Латвии обязательный военный призыв. Он предусматривает создание в течение пяти лет системы, при которой все граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет - мужчины и женщины той же возрастной группы - смогут добровольно выбрать один из четырех видов службы: армию, Земессардзе, командирские курсы при вузе или альтернативную службу в МВД, Минздраве, Министерстве благосостояния.

В Службу национальной обороны будут призывать и граждан, проживающих в других странах, а при выделении соответствующего финансирования служба может стать обязательной и для женщин, сообщил LETA пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкинс.