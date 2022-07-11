Почему в Сети плачут из-за новой серии "Масяни"?

10 июля на YouTube-канале мультипликатора Олега Куваева вышел новый эпизод анимационного веб-сериала "Масяня" под названием "Санкт-Мариубург". В нем Китай объявляет России войну и начинает бомбардировку нескольких городов, в том числе Санкт-Петербурга, где живут главные герои сериала - Масяня с Хрюндель, пишет Tjournal.

Вымышленный президент Китая Вынь Суй Хим призывает "очистить Россию от фашистов". В этот момент показаны кадры с националистами и участниками "Русских маршей" в РФ. Масяня и Хрюндель и своими детьми наблюдают за обстрелом города и прячутся в ванне, подвале и метро.

Показана и "альтернативная вселенная", гдесоседи рассказывают Хрюнделю, что их знакомые успели выехать в безопасные Бучу и Мариуполь. Далее грустный момент - Масяня и один из детей погибают, а оставшийся ребенок ведет военный - отсылка к дневнику Тани Савичевой, жившей в блокадном Ленинграде.

В финале Масяня просыпается, а все, что ей привиделось - было лишь кошмаром. Сидя на подоконнике, она рассуждает об эмпатии и извиняется перед зрителями за то, что эпизод комедийного сериала вышел несмешным.

Видео: "Масяня". 162 эпизод

Напомним, после начала боевых действий в Украине Олег Куваев выпустил уже три эпизода "Масяни". Все они говорят о войне в Украине. В конце марта сайт mult.ru, где выходят серии, заблокировали по требованию Роскомнадзора. В ведомстве это опровергли.