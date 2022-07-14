Первыми номером в рижском списке партии "За стабильность" будет Росликов

Росликов стартует под первым номером в Риге, в Земгале - менеджер по обслуживанию клиентов SIA PROJECTON Наоми Фарбере, в Курземе - руководитель проектов SIA SOFIJA-S Санита Петере, в Латгале - старший эксперт по охране труда Виктория Плешкане и в Видземе - член правления SIA EURO TRADE Амиль Салимов.

В список вошли также член правления партии Наталья Марченко-Йодко, адвокат ООО Rusanovs&Partneri Вилис Сруогис, налоговый инспектор Службы государственных доходов Санта Шкарсте, советник ООО Dolo Глория Гревцова, руководитель проектов Азербайджанского молодежного центра Неллия Кмита, специалист по безопасности ООО Baltijas Legions Эрик Железнов, директор ООО Csda Виктор Пучка, директор ООО P.A.D serviss Дайнис Мочс, слесарь отопительного оборудования ООО Līvānu siltums Ивар Каунитис-Браслис, пенсионер Вячеслав Цыганов, пастор Латвийской евангелически-лютеранской церкви Янис Гайсиньш, учитель английского языка Вентспилсской 2-й средней школы Светлана Яковицка, член совета общины Рижской старообрядческой общины Гребенщикова Дмитрий Коваленко и другие.

Алексей Росликов вместе с Валерием Петровым работали во фракции партии "Согласие", а после исключения из нее образовали отдельную группу депутатов. В 2020 году оба были кандидатами в депутаты Рижской думы по списку партии "Альтернатива", но этот список не получил достаточной поддержки избирателей, чтобы войти в думу.

В январе 2021 года Росликов и Петров основали собственную партию.

Выборы в Сейм назначены на 1 октября.