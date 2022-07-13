Видео ⟩ Передача: в озере под Резекне замечено необычное существо
Очевидец Ивета прислала в программу Bez Tabu видео с озера Фейманю недалеко от Резекне, где в водоеме было видно неизвестное живое существо, напоминающее гибкую проволоку.
Очевидец Ивета прислала в программу Bez Tabu видео с озера Фейманю недалеко от Резекне, где в водоеме было видно неизвестное живое существо, напоминающее гибкую проволоку.
"Существо, показанное на видео, - это Волосатик, или так называемый конский волос, - пояснил старший энтомолог отдела зоологии Латвийского национального музея природы Янис Дрейманис.
Конский волос обитает в стоячих частях различных внутренних водоемов, например в озерах. Этот червь - паразит. По словам энтомолога, он паразитирует на различных водных насекомых, а также и на хищных насекомых, таких как жуки.
Янис Дрейманис пояснил, что "эти черви не опасны для человека и млекопитающих".
Видео: сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!