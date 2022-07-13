Видео ⟩ Передача: в озере под Резекне замечено необычное существо

"Существо, показанное на видео, - это Волосатик, или так называемый конский волос, - пояснил старший энтомолог отдела зоологии Латвийского национального музея природы Янис Дрейманис.

Конский волос обитает в стоячих частях различных внутренних водоемов, например в озерах. Этот червь - паразит. По словам энтомолога, он паразитирует на различных водных насекомых, а также и на хищных насекомых, таких как жуки.

Янис Дрейманис пояснил, что "эти черви не опасны для человека и млекопитающих".

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