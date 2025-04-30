Объявлен конкурс на должность гендиректора airBaltic; зарплата не указана

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic объявила конкурс на должность генерального директора и председателя правления, сообщает официальный сайт компании.
В объявлении не указана зарплата будущего руководителя, однако ранее совет директоров airBaltic сообщил, что вопрос оплаты будет обсуждаться индивидуально с выбранным кандидатом. В 2024 году зарплата бывшего руководителя авиакомпании Мартина Гаусса составила 838 568 евро.
Претенденты могут подать заявку на вакансию до 23 мая.
Потенциальным кандидатам требуется степень магистра в области управления бизнесом, управления авиацией, экономики, юриспруденции или в смежной сфере, а также наличие управленческого образования, полученного в одном из международно признанных ведущих вузов, будет считаться преимуществом.
Также от кандидатов на должность требуется не менее 10 лет опыта работы на высших руководящих должностях в авиационной отрасли, опыт как в маршрутных авиакомпаниях, так и в сфере аренды самолетов с полным обслуживанием (ACMI), а также опыт управления и масштабирования крупной, сложной компании, включая успешную реализацию планов по росту авиапарка.
Одновременно требуется подтвержденный опыт управления компанией и реализации значимых сделок на финансовых рынках, включая успешное привлечение инвестиций, обеспечение вовлеченности инвесторов и рост долгосрочной стоимости компании, а также глубокое понимание авиационного нормативного регулирования, подтверждаемое прочными связями с ключевыми участниками отрасли - авиаперевозчиками, регулирующими органами, отраслевыми ассоциациями и партнёрами по цепочке поставок, а также успешный опыт обеспечения устойчивой рентабельности в условиях стремительного роста компании.
Генеральный директор будет нести ответственность за реализацию стратегии развития авиакомпании, включая обеспечение рентабельности операционной деятельности, рост и повышение эффективности бизнес-процессов, а также подготовку компании к возможному первичному публичному размещению акций (IPO).
Председатель правления будет подчиняться непосредственно совету директоров компании, курировать все направления деятельности предприятия, возглавлять команду высшего руководства и представлять airBaltic в отношениях с партнерами, государственными учреждениями, средствами массовой информации и отраслевыми ассоциациями как на национальном, так и на международном уровне.
Ключевыми обязанностями генерального директора будут обеспечение стратегического руководства компанией и контроль над повседневной деятельностью, реализация стратегии роста, включая план по удвоению флота в течение ближайших пяти лет при сохранении рентабельности, руководство процессом подготовки к потенциальному IPO, развитие и совершенствование принципов корпоративного управления, развитие финансовой системы, установление и поддержание прочных отношений с инвесторами, а также соблюдение нормативных требований.
Также от генерального директора ожидается формирование и укрепление организационной культуры, основанной на ценностях airBaltic, создание высокоэффективной корпоративной среды, руководство командой топ-менеджеров компании, а также непосредственное управление коммерческим департаментом, IT-отделом, отделами по связям с общественностью, юридическим и кадровым вопросам.
До завершения конкурса руководство авиакомпанией продолжает осуществлять ее нынешний временный генеральный директор, директор по операционной деятельности и член правления Паулс Цалитис.
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