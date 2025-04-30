Объявлен конкурс на должность гендиректора airBaltic; зарплата не указана

В объявлении не указана зарплата будущего руководителя, однако ранее совет директоров airBaltic сообщил, что вопрос оплаты будет обсуждаться индивидуально с выбранным кандидатом. В 2024 году зарплата бывшего руководителя авиакомпании Мартина Гаусса составила 838 568 евро.

Претенденты могут подать заявку на вакансию до 23 мая.

Потенциальным кандидатам требуется степень магистра в области управления бизнесом, управления авиацией, экономики, юриспруденции или в смежной сфере, а также наличие управленческого образования, полученного в одном из международно признанных ведущих вузов, будет считаться преимуществом.

Также от кандидатов на должность требуется не менее 10 лет опыта работы на высших руководящих должностях в авиационной отрасли, опыт как в маршрутных авиакомпаниях, так и в сфере аренды самолетов с полным обслуживанием (ACMI), а также опыт управления и масштабирования крупной, сложной компании, включая успешную реализацию планов по росту авиапарка.