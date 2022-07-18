Дантес: "Никто не знал о войне. Даже близкий друг Зеленского Кошевой прятался в бомбоубежищах"

Владимир Дантес ФОТО: Из личного архива

- Сколько "бабок слил", помнишь?

- Ну так точно не скажу, но судя по тому, что все мои карты пустые - около полумиллиона гривен отдал точно (около 14 тысяч евро. - Прим. ред.). Но дело не в деньгах, важно, что в какие-то моменты я мог свести людей, которые нужны были для реализации хороших дел. Например, был запрос от людей, которые работают на заводе и им нечего уже было есть, я смог найти людей, которые смогли довезти им продукты. То есть я, по сути, человек, который знает людей, и когда у тебя получается хоть один раз помочь - все, ты уже не можешь остановиться, хочется еще и еще помогать. Сейчас я занимаюсь тем, что в Украине езжу к военным, для них выступаю, но и вот впервые выехал за границу в рамках благотворительного концерта, продолжаю собирать "бабки" своим творчеством, своим ртом.

- Вов, ты сам из Харькова, твой город каждый день бомбят. У тебя там кто-то остался, как вообще дела в городе?

- Все мои родные из Харькова выехали, но много знакомых, особенно взрослых, остались. Мне кажется, в Харькове случился переломный момент -

когда люди, которые там остались, пережили бомбежку и у них включилось а-ля "а вот теперь мы точно отсюда не уедем, мы тут будем до последнего".

Я знаю, что люди там стали еще больше обозленные, потому что их город разрушают с каждым днем, его стирают с лица земли. Все места, где я провел свое детство, где я вырос - спортивный комплекс, музыкальное училище - их просто нет, получается, и детство мое тоже разрушено. У меня и у всех харьковчан один вопрос: "За что? Кого вы освобождаете, от каких нацистов?". Кстати, я также внесен в список врагов РФ за то, что поддерживаю "нацистов АЗОВ", то есть это вообще полный бред.

- Какое у тебя сейчас отношение к России и к российским коллегам-артистам?

- В какой-то момент ты их ненавидишь, в какой-то момент ты пытаешься их понять, почему они себя так ведут, почему бездействуют, а потом становится все равно.