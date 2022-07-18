Дантес: "Никто не знал о войне. Даже близкий друг Зеленского Кошевой прятался в бомбоубежищах"

Украинский певец, ведущий, юморист и экс-супруг Надежды Дорофеевой Дантес наконец вышел из подполья после развода. Апатия и меланхолия развеялись, и сейчас холостой и творческий Вова возвращается к прежней жизни. Все переживания о войне и расставании Дантес вложил в лирическую песню "Обійми". В интервью для RUS TVNET он рассказал, где встретил войну, какие сейчас у него отношения с бывшей женой Надеждой Дорофеевой и президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Вова, как для тебя началась война, где ты был в этот день, в это утро?
- У меня все началось гораздо раньше, и очень интересно, потому что 23 февраля заканчивались сьемки "Лиги смеха", у нас был большой заход. Все пять дней мы шутили с командами, смеялись, но параллельно мы читали эти новости и даже не верили в то, что это все действительно возможно. И вот у нас вечер - финал шоу, и мы видим обращение Владимира Зеленского и понимаем, что нам уже не до шуток, что намечается что-то серьезное. Мы с другими звездами - ведущими "Лиги смеха" и "95-го квартала" - уже все ходим, нервничаем, Кошевой (Евгений Кошевой - украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. Один из актеров "Студии Квартал-95". - Прим. ред.) тоже ходит, не понимает, что происходит.
Вот так у нас шутки быстро поменялись на шок. Но все равно никто никуда не уезжал, не паниковал, мол, 2022 год - ничего не будет!!!
После съемок мы разъехались по домам - я просто лег спать, а уже проснулся от шума и "кипиша" в доме, все пишут: "Просыпайся, началась война". Я слышу взрывы и понимаю, что надо собираться и уезжать, понятно, что никакого "тревожного чемоданчика" у меня не было, я начал все бросать в рюкзак и просто уезжать из города, а позже принял решение уехать в Западную Украину.
- Вы были на сьемках программы "Лига смеха", это проект "95-го квартала", Владимир Зеленский долгое время был его ведущим, а после него - Евгений Кошевой. Ни для кого не секрет, что творческая группа проекта, в том числе Кошевой, - это близкое окружение Зеленского с допрезидентских времен, неужели никто ничего не знал, не было даже намека на то, что нужно быть осторожным и эвакуироваться?
- На самом деле мы все, вся страна, были осведомлены, предупреждены о том, что может начаться война, вопрос в том - ты веришь или нет. Кто-то заранее выезжал, чтобы обезопаситься, ну а кто-то не верил до последнего, как я. Я не верю в то, что кто-то прямо на 100% знал, что начнется война. Мне кажется, даже Владимир Зеленский до конца не знал и не верил, что Россия начнет наступление.
Прямое доказательство того, что даже "свои" не знали - например, близкий друг Зеленского Кошевой в этот день был с нами на сьемках, он заранее никуда не выезжал и все это время вместе с семьей просидел в бомбоубежище.
- Ты Владимира Зеленского знаешь уже достаточно давно, вы с ним играли в "Лиге смеха", много где пересекались. Сейчас ты с ним как-то поддерживаешь связь? И как ты думаешь, не потерял ли он свой юмор, насколько он остался прежним "шутником" или это уже совсем другой человек?
- Да, я виделся с ним, когда он был уже президентом, это были съемки государственного уровня - поздравления на Новый год и так далее. Конечно, мы уже не общаемся так, как раньше, я не могу так просто подойти к нему и ударить по рукам. Всегда, когда я его видел, даже до войны, он вечно в своих делах, мыслях, понятно, что ему не до нас, он занят более важными делами - страной. Да, он всегда подходит, поздоровается, улыбнется и все.
У него уже другой уровень, даже самые близкие из "95-го квартала" не могут так просто подойти и побеспокоить, сейчас вообще не время для этого, все это понимают, не обижаются.
Мне кажется, что юмор - это одна из вещей, которые поддерживают Зеленского, нельзя быть постоянно в напряжении, и вот даже в своих речах, интервью он может "стебануть", этого у него не отнять.
- Когда ты понял, что война началась и закончится она нескоро - какие были твои действия, как ты начал жить и что делаешь сейчас?
- Сначала я был в полном оцепенении, я не знал, что вообще делать дальше - полный ступор. Я понимал, что я точно не воин, но у меня есть аудитория и я могу воевать информационно, я могу привлекать аудиторию к донатам, сам начал сливать "бабки", донатил как бешеный. Отдал свою машину Tesla ТРО, потому что не было бензина, а развозить помощь как-то нужно было.
- Сколько "бабок слил", помнишь?
- Ну так точно не скажу, но судя по тому, что все мои карты пустые - около полумиллиона гривен отдал точно (около 14 тысяч евро. - Прим. ред.). Но дело не в деньгах, важно, что в какие-то моменты я мог свести людей, которые нужны были для реализации хороших дел. Например, был запрос от людей, которые работают на заводе и им нечего уже было есть, я смог найти людей, которые смогли довезти им продукты. То есть я, по сути, человек, который знает людей, и когда у тебя получается хоть один раз помочь - все, ты уже не можешь остановиться, хочется еще и еще помогать. Сейчас я занимаюсь тем, что в Украине езжу к военным, для них выступаю, но и вот впервые выехал за границу в рамках благотворительного концерта, продолжаю собирать "бабки" своим творчеством, своим ртом.
- Вов, ты сам из Харькова, твой город каждый день бомбят. У тебя там кто-то остался, как вообще дела в городе?
- Все мои родные из Харькова выехали, но много знакомых, особенно взрослых, остались. Мне кажется, в Харькове случился переломный момент -
когда люди, которые там остались, пережили бомбежку и у них включилось а-ля "а вот теперь мы точно отсюда не уедем, мы тут будем до последнего".
Я знаю, что люди там стали еще больше обозленные, потому что их город разрушают с каждым днем, его стирают с лица земли. Все места, где я провел свое детство, где я вырос - спортивный комплекс, музыкальное училище - их просто нет, получается, и детство мое тоже разрушено. У меня и у всех харьковчан один вопрос: "За что? Кого вы освобождаете, от каких нацистов?". Кстати, я также внесен в список врагов РФ за то, что поддерживаю "нацистов АЗОВ", то есть это вообще полный бред.
- Какое у тебя сейчас отношение к России и к российским коллегам-артистам?
- В какой-то момент ты их ненавидишь, в какой-то момент ты пытаешься их понять, почему они себя так ведут, почему бездействуют, а потом становится все равно.
Я понял, что с этими людьми невозможно разговаривать, им невозможно что-то донести, ведь они сами выбрали этого человека и по своему желанию стали рабами этого режима, и страх - это главное, что ими руководит, и они готовы на все, лишь бы не было еще хуже. Сейчас я могу общаться только с теми, кто выехал из страны, кто активно поддерживает Украину (это не звезды, это обычные люди, мои знакомые). Я не понимаю, как можно продолжать жить в этой стране, я не понимаю, как можно говорить "мы против войны" и быть там. Да, я понимаю, что нет возможности выехать, нет денег и так далее, ну а у нас нет домов, а у нас теперь нет родственников, знакомых, друзей. Знаете, как сравнивают - у вас нет Starbucks, а у меня нет города. Поэтому на них не хочу даже тратить время и эмоции.
- Сейчас российских звезд игнорирует весь мир, как думаешь - украинские артисты займут их нишу, может ли это стать хорошим рывком в продвижении украинской музыки?
- В любом случае сейчас весь мир поддерживает украинскую культуру, все ходят к нам на концерты, слушают нас. Но думать, что это какой-то хороший момент для продвижения - нет! Об этом вообще не думаешь, не то время, вообще не думаешь - вот у них сейчас все плохо, поэтому вот у нас станет хорошо - это не та история, не то время.
Главное сейчас не себе сделать карьеру, главное - привлечь внимание и деньги в Украину.
- Вова, не могу не спросить о личном. Новость после начала войны - твой развод с Надей Дорофеевой. Как ты сейчас себя чувствуешь и в чем все-таки причина расставания, так как слухов много?
- Наши отношения прекратились еще до войны, просто мы об этом не говорили. Сейчас я понимаю, что всем нужно продолжать жить дальше. Не спорю, мне было нелегко, но сейчас у меня все отлично! Я понял, что в моей новой жизни я буду меньше уделять внимания публичному, мое личное будет оставаться личным. Я уже попробовал, когда все обсуждают мою личную жизнь, когда все нараспашку, и это не сыграло мне на пользу, я больше этого не хочу. Ты взрослеешь, и не хочется делать что-то для Instagram, не хочется делать фоточку для людей, хочется все делать для себя.
- Какие у вас сейчас отношения с Надей и с ее новым бойфрендом, к тому же твоим другом Михаилом Кацуриным?
- В целом нормально, мы не дружим, понятно, близко, иногда спрашиваем: "Привет, как дела?", но не более. Это мое личное, и я уже не хочу об этом говорить.
- Вов, много кто шутил и идентифицировал тебя не как полноценного артиста, а, скорее, узнавали как мужа Дорофеевой. Сейчас, как ты думаешь, этот развод сыграет на пользу тебе как певцу, твоему неймбренду?
- Этот прикол про мужа Дорофеевой я лично сам придумал, шутил над собой, и поэтому он за мной тянулся, в шоу-бизнесе я не ощущал того, что я, скорее, муж Дорофеевой, а потом уже певец Дантес.
А сейчас так об этом вообще не думаешь, это настолько неважно на фоне всего происходящего, пусть называют и думают обо мне, как и что хотят - главное, чтобы от этого была польза и помощь Украине.
- Ты готов влюбляться и начинать новые отношения или тебе нужен тайм-аут?
- Сейчас такое время, что всем кто-то нужен рядом. Я же живой человек, и к тому же я такой человек, что мне всегда кто-то нужен для обмена энергией, эмоциями, сейчас нам всем нужно влюбляться, чтобы потом поднимать демографическую ситуацию в стране.
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