Сб, 16.07.2022
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Фото, видео ⟩ Юрис Фестиваль разыскал самых стильных посетителей Positivus 2022

В пятницу, 15 июля, на Луцавсале стартовал музыкальный фестиваль Positivus 2022. Несмотря на проливной дождь, грязь и слякоть посетители фестиваля по традиции порадовали яркими нарядами. Репортер Юрис Фестиваль отправился разыскивать главных модников Positivus 2022. Что из этого вышло? Смотрите видео! 

В отличие от предыдущих фестивалей, в этом году концерты не проходят на протяжении суток, а заканчиваются приблизительно в час ночи.

В первый день фестиваля выступили артисты мирового уровня - Jamie XX и Caribou, а также местные исполнители - Prusax, rolands če, Būū и другие.

На второй день заявлены Megan Thee Stallion, A$AP Rocky, The Avalanches (DJ Set), Thundercat, ansis, Citi zēni и другие.

В первый день фестиваля в Риге Государственная полиция возбудила 17 дел об административных правонарушениях за возможное хранение или употребление одурманивающих веществ, а также три уголовных дела за возможное хранение наркотиков, госпитализированы четыре человека.

Галерея: Стиль посетителей Positivus 2022, день первый

Галерея: Дизайнерский рынок на территории фестиваля 

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