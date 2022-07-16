Фото, видео ⟩ Юрис Фестиваль разыскал самых стильных посетителей Positivus 2022

В отличие от предыдущих фестивалей, в этом году концерты не проходят на протяжении суток, а заканчиваются приблизительно в час ночи.

В первый день фестиваля выступили артисты мирового уровня - Jamie XX и Caribou, а также местные исполнители - Prusax, rolands če, Būū и другие.

На второй день заявлены Megan Thee Stallion, A$AP Rocky, The Avalanches (DJ Set), Thundercat, ansis, Citi zēni и другие.

В первый день фестиваля в Риге Государственная полиция возбудила 17 дел об административных правонарушениях за возможное хранение или употребление одурманивающих веществ, а также три уголовных дела за возможное хранение наркотиков, госпитализированы четыре человека.

Галерея: Стиль посетителей Positivus 2022, день первый

Галерея: Дизайнерский рынок на территории фестиваля