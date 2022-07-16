"У Латвии есть 2 года". Пабрикс о том, почему теперь настаивает на всеобщей военной службе

По его словам, Украина буквально дает Латвии время на подготовку, и Латвия должна действовать сейчас, чтобы обеспечить возможность успешного сдерживания нападения. По словам политика, отговорка о том, что реформа не может быть реализована в связи с приближением выборов, не выдерживает никакой критики.

"Это война, и Россия не будет ждать. Тянуть время - это классическая неспособность Латвии действовать эффективно. Поэтому мы часто тратим время на долгие дискуссии, но не в состоянии принимать решения", - подчеркивает министр.

Ранее Пабрикс заявлял, что обязательная служба - не решение, и Минобороны надеялось на принцип добровольной службы, однако в настоящее время ряды армии недостаточно пополнены. Разговоры о всеобщей военной службе активно возобновились после вторжения России в Украину.

"На это есть практическая причина — мало кто верил, что вторжение и последующая война, сравнимая с предыдущими мировыми войнами, возможны. Наша соседняя страна доказала, что мы также должны быть готовы защищать свою территорию от жестокого и многочисленного превосходства", – подчеркивает министр теперь.

Пабрикс также сообщает, что с февраля в Земессардзе подали заявления 3048 кандидатов, а всего в этой добровольной структуре на данный момент служат 9500 человек. На профессиональной службе находится около 7000 солдат.

Чтобы защитить Латвию во время прямого нападения, необходимо от 40 000 до 50 000 профессионально подготовленных людей.

Несмотря на то, что порой звучит мнение о том, что затраты на всеобщую военную службу будут очень высокими, Пабрикс напоминает, что первоначальные вложения будут минимальными — оборонное ведомство будет использовать существующую инфраструктуру и персонал. С 2025 по 2026 год потребуются инвестиции в размере примерно 60-70 млн евро. Более крупная сумма в размере 100-120 миллионов евро потребуется через пять лет, когда планируется ежегодно увеличивать количество призываемых молодых людей.

Точные цифры станут известны, когда станут ясны очертания всеобщей военной службы, говорит Пабрикс. Они могут меняться в зависимости от переходного периода, инфляции, материально-технической обеспеченности, пояснил министр.

Пабрикс также указывает на необходимость увеличения присутствия сил НАТО в Латвии, в чем на июньском саммите в Мадриде был достигнут положительный результат.

"Мы находимся в историческом моменте - будучи членом НАТО с сильной армией и высокой степенью готовности, мы в большей безопасности, чем когда-либо прежде, но пришло время взглянуть правде в глаза и сделать следующий шаг для обеспечения нашей обороны", - заключил министр.

Как уже сообщал RUS TVNET, с учетом угроз, создаваемых Россией, и необходимости улучшения системы набора в вооруженные силы Министерство обороны предлагает ввести в Латвии всеобщую военную службу. Планируется, что всеобщая военная служба будет постепенно введена в течение пяти лет. С 1 января 2023 года начнется первый этап ее введения, в котором можно будет участвовать добровольно.

Призывы планируются два раза в год - 1 января и 1 июля. Призывникам будут предложены четыре вида службы - всеобщая военная служба, служба в Земессардзе в течение пяти лет (20 дней в году), курс командира отряда и альтернативная служба - в учреждениях министерств внутренних дел, здравоохранения и благосостояния.