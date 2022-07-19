Почти половине территории Евросоюза угрожает засуха
Исследователи Европейской комиссии (ЕК) в понедельник, 18 июля, предупредили, что почти половина территории Европейского союза (ЕС) находится под угрозой засухи.
Исследователи Европейской комиссии (ЕК) в понедельник, 18 июля, предупредили, что почти половина территории Европейского союза (ЕС) находится под угрозой засухи.
В июльском отчете Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии заявляет, что 46% территории ЕС находится под угрозой засухи, 11% - на уровне опасности, а посевы уже страдают от нехватки воды.
В Испании уровень воды в водохранилищах в настоящее время на 31% ниже среднего показателя за десять лет, в то время как в Португалии воды для производства гидроэлектроэнергии оказалось вдвое меньше, чем в предыдущие семь лет.
Прогнозы погоды предсказывают сохранение погодных условий, усугубляющих и без того "очень критическую ситуацию", которая еще больше повлияет на сельское хозяйство, энергетику и водоснабжение, говорится в отчете.
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