Почти половине территории Евросоюза угрожает засуха

В июльском отчете Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии заявляет, что 46% территории ЕС находится под угрозой засухи, 11% - на уровне опасности, а посевы уже страдают от нехватки воды.

По данным ЕС, больше всего пострадала Италия, поскольку бассейн реки По на севере страны испытывает сильнейший из возможных уровень засухи.

В Испании уровень воды в водохранилищах в настоящее время на 31% ниже среднего показателя за десять лет, в то время как в Португалии воды для производства гидроэлектроэнергии оказалось вдвое меньше, чем в предыдущие семь лет.

Исследователи из ЕС также предупредили, что нехватка воды и сильная жара снижают урожайность во Франции, Румынии, Испании, Португалии и Италии.

Прогнозы погоды предсказывают сохранение погодных условий, усугубляющих и без того "очень критическую ситуацию", которая еще больше повлияет на сельское хозяйство, энергетику и водоснабжение, говорится в отчете.