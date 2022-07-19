Вт, 19.07.2022
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Антон, украинский беженец, отец

Из-за цен на отопление осенью может закрыться часть гостевых домов

ФОТО: Shutterstock

В Латвии некоторые владельцы гостевых домов рассматривают возможность закрытия их осенью, когда начнется отопительный сезон, сказала Аснате Зиемеле, президент Латвийской ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs в программе LTV Rīta Panorāma.

"Мысли об осени у нас довольно печальные. Мы боимся того, что нас ждет - цен на отопление и электроэнергию и прочих расходов. Поэтому часть владельцев подумывает о закрытии гостевых домов, когда закончится сезон активных путешествий", - сказала Зиемеле.

Она добавила, что этим летом по сравнению с прошлым в гостевых домах проходит намного больше различных мероприятий, а вот индивидуальных путешественников и гостей с ночевкой меньше.

По словам Зиемеле, снижение числа индивидуальных путешественников может быть связано с тем, что люди в этом году чаще совершают зарубежные поездки, а также с высокими ценами на топливо.

Она также признала, что владельцы гостевых домов повысили цены на услуги. "Владельцы повышают цены там, где это возможно, и насколько возможно. Цены выросли, может быть, на 10-15%, при этом расходы выросли на 30%", - сказала Зиемеле.

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