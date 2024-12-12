СМИ: истинный выгодополучатель колеса обозрения в Пардаугаве - бизнесмен из РФ

Как выяснили журналисты издания, основным владельцем колеса обозрения является бизнесмен из России Рустам Гильфанов, который контролирует оператора сооружения через компанию, зарегистрированную на Мальте. Также Ir выяснил, что летом этого года весь этот бизнес был заложен кипрской компании за 4,7 миллиона евро.

Хотя Гильфанов, бывший гражданин России, в последние годы получил вид на жительство в Латвии и также имеет гражданство одного из Карибских островов, его деловые связи в России и Украине в свое время были сочтены настолько рискованными, что он был включен в санкционный список Украины.

Компания RPR Operator выиграла право на строительство инженерного сооружения высотой 65 метров в Пардаугаве осенью 2019 года, став единственным участником аукциона, организованного Рижской думой. В то время руководство городом от многолетнего мэра Нила Ушакова принял Олег Буров, который на заседании думы выразил проекту свою поддержку, сказав: "Мы развиваем Пардаугаву, мы голосуем за это решение!".

Видео: Строительная площадка колеса обозрения

Ранее ожидалось, что панорамное колесо, самое высокое в странах Балтии, начнет работу еще в августе этого года, но из-за технических проблем введение его в эксплуатацию было сдвинуто на неопределенный срок.

Галерея: Здесь и ниже - строительство колеса обозрения

12 ноября колесо обзавелось самым важным элементом - кабинами. Всего на него установили 30 кабин, каждая из которых будет вмещать по 6-8 пассажиров.

Ожидается, что технически колесо будет готово в течение ближайших нескольких недель, однако ввод оборудования в эксплуатацию может занять больше времени, рассказал представитель RPR Operators Димитрий Успенский.

Что касается цен на билеты, то они еще не определены, но планируется, что средняя стоимость одной поездки будет в пределах 10-20 евро.

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