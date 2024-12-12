Она отмечает, что новый пакет санкций был создан в результате основательной работы коллег из Латвии, Балтии, Скандинавии и других стран.

Как сообщалось, в среду страны ЕС договорились о применении в отношении России за вторжение в Украину новых санкций, направленных против танкерного "теневого флота", который используется для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов.

Санкции распространяются почти на 50 таких судов: им запрещено перевозить российскую нефть и нефтепродукты из портов ЕС и пользоваться услугами европейских компаний.

В июне ЕС уже включил в свой санкционный список более 20 судов.

Россию давно обвиняют в том, что она использует суда, не принадлежащие западным судоходным компаниям и не застрахованные западными страховыми компаниями, чтобы обойти установленный Западом потолок цены на экспорт российской нефти в третьи страны.

Эксперты считают, что эти суда несут значительные риски для судоходства и окружающей среды, поскольку многие из танкеров устарели, имеют технические недостатки и порой не используют систему автоматической идентификации.

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