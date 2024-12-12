Сейм в четверг, 12 декабря, принял в третьем чтении поправки к закону о государственных пенсиях, предусматривающие автоматический перерасчет пенсий, если после назначения пенсии по старости или инвалидности будут уплачиваться страховые взносы.
Пенсии теперь будут пересчитываться автоматически
Принятыми изменяется определено, что автоматический перерасчет пенсии производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета пенсии или через 12 месяцев после назначения пенсии, считая этот период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в который назначена пенсия.
Перерасчет пенсии будет производиться 1 апреля каждого года. Если получатель пенсии захочет, чтобы пенсия была пересчитана в другую дату, то он должен будет подать заявление, в котором надо указать, в какой месяц первого числа пенсия в дальнейшем подлежит автоматическому перерасчету. Первый автоматический перерасчет пенсии произойдет 1 апреля 2026 года и далее будет происходить ежегодно.
Одновременно с поправками уточнен порядок определения страхового стажа в связи с работой в отдельных бывших республиках СССР со вкладом в пенсионную систему нынешней Латвии. Как отмечают в аннотации к законопроекту его авторы из Министерства благосостояния, государственные пенсии в Латвии сейчас назначаются и выплачиваются также за исторический и приравненный к страховому стаж до 31 декабря 1990 года, который не основан на взносах социального страхования и значение которого в общем страховом стаже существенно уменьшилось и постепенно нивелируется.
Поправки к закону установят связь между работой в отдельных бывших республиках СССР и продолжительностью участия в пенсионной системе Латвии.
Поправки определяют, что гражданам Латвии к страховому стажу приравнивается накопленный на территории Латвии трудовой и приравненный к нему период, время службы и период репрессий за пределами Латвии. Если страховой стаж в Латвии после 1 января 1996 года составит не менее 20 лет, то в стаж будут зачислены также накопленные в отдельных бывших республиках СССР трудовые и приравненные к ним периоды. А для иностранных граждан, лиц без гражданства и неграждан Латвии к страховому стажу приравнивается накопленный на территории Латвии трудовой и приравненный к нему период, а также период репрессий за пределами Латвии. Если страховой стаж такого лица в Латвии после 1 января 1996 года составит не менее 20 лет, то в стаж будут зачислены также накопленные в отдельных бывших республиках СССР приравненные к работе учебные периоды.
Поправки в отношении необходимого 20-летнего стажа после 1996 года не будут распространяться на работу до 31 декабря 1990 года в Латвии, а также на работу в России, Беларуси, Молдове и Украине, так как с этими странами у Латвии заключены международные договоры и стаж рассчитывается в соответствии с данными договорами. Кроме того, эти поправки не будут распространяться на работу в таких бывших республиках СССР, как Литва и Эстония, поскольку на их территории применяется регламент Европарламента и Евросовета от 2004 года о координации систем социального обеспечения.
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