Ср, 11.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Два популярных интернет-магазина объединяются

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Интернет-магазин. Иллюстративное фото
Интернет-магазин. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Немецкая торговая онлайн-платформа Zalando объявила 11 декабря о заключении сделки по приобретению конкурента - About You - с целью охвата большей доли европейского рынка электронной коммерции в сфере моды и образа жизни, сообщает информационное агентство Reuters.

Zalando приобретает About You за 1,1 млрд евро.

Слияние произошло в тот момент, когда стремительный рост китайского ритейлера Shein оказал давление на торговые онлайн-площадки по всей Европе, которые изо всех сил пытаются конкурировать с низкими ценами, предлагаемыми китайским гигантом.

"Запланированная стратегия двух брендов значительно увеличит присутствие группы на рынках по всей Европе", - заявил крупнейший акционер About You, немецкая розничная группа Otto.

Ожидается, что сделка будет заключена летом 2025 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх