Два популярных интернет-магазина объединяются

Zalando приобретает About You за 1,1 млрд евро.

Слияние произошло в тот момент, когда стремительный рост китайского ритейлера Shein оказал давление на торговые онлайн-площадки по всей Европе, которые изо всех сил пытаются конкурировать с низкими ценами, предлагаемыми китайским гигантом.

"Запланированная стратегия двух брендов значительно увеличит присутствие группы на рынках по всей Европе", - заявил крупнейший акционер About You, немецкая розничная группа Otto.

Ожидается, что сделка будет заключена летом 2025 года.

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