Немецкая торговая онлайн-платформа Zalando объявила 11 декабря о заключении сделки по приобретению конкурента - About You - с целью охвата большей доли европейского рынка электронной коммерции в сфере моды и образа жизни, сообщает информационное агентство Reuters.
Два популярных интернет-магазина объединяются
Слияние произошло в тот момент, когда стремительный рост китайского ритейлера Shein оказал давление на торговые онлайн-площадки по всей Европе, которые изо всех сил пытаются конкурировать с низкими ценами, предлагаемыми китайским гигантом.
"Запланированная стратегия двух брендов значительно увеличит присутствие группы на рынках по всей Европе", - заявил крупнейший акционер About You, немецкая розничная группа Otto.
Ожидается, что сделка будет заключена летом 2025 года.
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