Самой большой головной болью для Министерства сообщения на данный момент, безусловно, является поиск дополнительного финансирования для проекта Rail Baltica. Внимание также приковано к компаниям, ответственным за реализацию проекта, и к тому, как они расходуют полученные средства. Выяснилось, что Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL) провела закупку, которую министерство считает непропорционально дорогой, сообщает программа TV3 Ziņas.
От EDzL требуют расторгнуть слишком дорогой контракт на аренду служебных авто
EDzL отвечает за строительные работы Rail Baltica в Латвии.
Тендер компании на обновление автопарка составляет 1100 евро в месяц за прокат одной машины.
Компания объявила конкурс на аренду четырех автомобилей с такими дополнительными опциями, как вентилируемые передние сиденья, автоматический трехзонный климат-контроль, проекция информации на лобовое стекло и другие.
Было получено только одно предложение, в результате чего заключен трехлетний контракт на сумму 160 тысяч евро.
Председатель правления EDzL Эрик Дилевс пояснил, что были проведены исследования рынка и обсуждения с поставщиками, но не смог сказать, почему только один поставщик подал заявку. Эксклюзивные требования объясняются тем, что "руководство требовало, чтобы это был внедорожник с приводом 4×4, чтобы мы могли возить всех, куда нужно.
Это автомобили общего пользования. Как эти требования были сформулированы в дальнейшем, я не специалист".
В Министерстве сообщения заявили TV3 Ziņas, что по закупке были запрошены объяснения и уже дано распоряжение о расторжении контракта.
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