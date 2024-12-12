От EDzL требуют расторгнуть слишком дорогой контракт на аренду служебных авто

EDzL отвечает за строительные работы Rail Baltica в Латвии.

Тендер компании на обновление автопарка составляет 1100 евро в месяц за прокат одной машины.

Компания объявила конкурс на аренду четырех автомобилей с такими дополнительными опциями, как вентилируемые передние сиденья, автоматический трехзонный климат-контроль, проекция информации на лобовое стекло и другие.

Было получено только одно предложение, в результате чего заключен трехлетний контракт на сумму 160 тысяч евро.

Председатель правления EDzL Эрик Дилевс пояснил, что были проведены исследования рынка и обсуждения с поставщиками, но не смог сказать, почему только один поставщик подал заявку. Эксклюзивные требования объясняются тем, что "руководство требовало, чтобы это был внедорожник с приводом 4×4, чтобы мы могли возить всех, куда нужно.

Это автомобили общего пользования. Как эти требования были сформулированы в дальнейшем, я не специалист".

В Министерстве сообщения заявили TV3 Ziņas, что по закупке были запрошены объяснения и уже дано распоряжение о расторжении контракта.

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