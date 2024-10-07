Уже несколько лет в Европе действует пакет мобильности, призванный облегчить жизнь водителей фур. Но работает ли он? К TVNET+ обратился один из дальнобойщиков, который рассказал о многочисленных нарушениях в отрасли. "В Латвии борются с наличкой, выявляют строительные компании и картели, которые платят зарплаты в конвертах. А где борьба в транспортной отрасли, где используют тяжелый труд водителей, при этом платя мизерные налоги, используя различные схемы и махинации? В фирмах работают узбеки, индийцы и таджики, которые не могут защитить свои права". Публикуем письмо и комментарии экспертов.
"Отношение к водителям как к быдлу". Откровения латвийского дальнобойщика
Редакция TVNET+ получила письмо от дальнобойщика, назовем его Сергей, который рассказал о многочисленных нарушениях, с которыми он столкнулся – они касаются и режима труда и отдыха, и перегруза, и оплаты труда. Он говорит, что это происходит сплошь и рядом.
"Возьмите любое крупное транспортное предприятие, и там обязательно что-то будет, но у нас закрывают на все это глаза. Ведь они якобы крупные налогоплательщики. Но посмотрите, кто работает на рейсах – водители из Узбекистана, украинцы, белорусы. Мусульмане к нам едут, индусы работают. Живут в хостелах, и им платят мизерные зарплаты, а сами при этом собирают хорошие деньги: манипулируют людьми и налогами. Узбек или таджик не пойдет никуда жаловаться, что его ущемили. Не нравится – две недели на сборы, и уезжай домой. Никто не хочет проблем с работой", – рассказывает Сергей.