Архитекторы Латвии предупреждают о нарушениях в закупках ALTUM по реконструкции зданий

Архитекторы отмечают, что продолжение тендеров нарушит права собственников квартир на участие в принятии решений. Это также ставит под угрозу выполнение работ в 200 жилых домах, так как в Латвии нет компаний, способных качественно выполнить проекты такого масштаба в сжатые сроки.

Кроме того, ALTUM не имеет опыта администрирования таких контрактов, что увеличивает риски низкого качества документации. LAS также задается вопросом, кто возьмет на себя ответственность за разработку проектной документации и почему ограничиваются возможности сертифицированных специалистов предоставлять свои услуги.

В LAS предупреждают, что выявленные нарушения и игнорирование профессионального сообщества напоминают недавние провалы крупных проектов, таких как Rail Baltica, скульптурная композиция в Адажи или армейские тендеры на продовольствие.

В Латвии уже есть негативный опыт утепления зданий, особенно в Риге. LAS подчеркивает, что текущие тендеры создают впечатление недостаточной профессиональности, отсутствия анализа рисков и могут привести к растрате от 3 до 100 миллионов евро. Это подорвет доверие к международным инициативам в будущем.

Для успешной реализации проекта LAS предлагает создать междисциплинарную рабочую группу и опираться на рекомендации EIB и инициативу "Новый европейский Баухаус". Архитекторы уверены, что совместными усилиями можно разработать программу, которая улучшит качество жизни граждан, продвинет выполнение европейского "зеленого курса" и станет примером лучших практик не только для Латвии, но и для других стран.

Полный текст открытого письма доступен по ссылке.

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