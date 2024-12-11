Союз архитекторов Латвии (LAS) заявил о серьезных нарушениях в тендерах, объявленных финансовой институцией ALTUM для проектирования энергосберегающих мер в жилых домах. Организация призывает приостановить реализацию тендеров, подчеркивая, что текущий подход игнорирует интересы жителей, непрозрачен и представляет угрозу для качества городской среды. Эти претензии изложены в письме, которое LAS направил 11 декабря премьер-министру, министерствам и общественным организациям. Об этом сообщает пресс-служба Союза архитекторов.
Архитекторы Латвии предупреждают о нарушениях в закупках ALTUM по реконструкции зданий
Тендеры ALTUM (№ ALTUM 2024/12/EPD и № ALTUM 2024/13/EPD) направлены на проектирование мероприятий по энергоэффективности в жилых домах. По словам LAS, эти проекты имеют значительное влияние на качество городской среды и жизнь горожан.
Архитекторы указывают на несоответствие документации латвийскому законодательству, целям программы "Горизонт 2020" и стандартам Европейского инвестиционного банка (EIB). При этом EIB планирует профинансировать до 90% стоимости. Однако LAS подчеркивает, что текущий подход подрывает доверие к международным финансовым инструментам и грозит неэффективным использованием средств.
С августа 2024 года LAS неоднократно предлагал ALTUM помощь в подготовке тендеров для снижения рисков. Однако агентство не ответило на обращения. Несмотря на это, 22 ноября тендеры были объявлены с крайним сроком подачи заявок 3 января.
Кроме того, ALTUM проигнорировало рекомендации профессиональных инженерных ассоциаций и специалистов Департамента городского развития Рижской думы.
11 декабря LAS направил открытое письмо премьер-министру Эвике Силине, профильным министерствам и общественным организациям. В письме содержится требование немедленно приостановить тендеры, обеспечить участие профессиональных организаций и общества, а также гарантировать прозрачность и соответствие лучшим практикам.
Архитекторы отмечают, что продолжение тендеров нарушит права собственников квартир на участие в принятии решений. Это также ставит под угрозу выполнение работ в 200 жилых домах, так как в Латвии нет компаний, способных качественно выполнить проекты такого масштаба в сжатые сроки.
Кроме того, ALTUM не имеет опыта администрирования таких контрактов, что увеличивает риски низкого качества документации. LAS также задается вопросом, кто возьмет на себя ответственность за разработку проектной документации и почему ограничиваются возможности сертифицированных специалистов предоставлять свои услуги.
В LAS предупреждают, что выявленные нарушения и игнорирование профессионального сообщества напоминают недавние провалы крупных проектов, таких как Rail Baltica, скульптурная композиция в Адажи или армейские тендеры на продовольствие.
В Латвии уже есть негативный опыт утепления зданий, особенно в Риге. LAS подчеркивает, что текущие тендеры создают впечатление недостаточной профессиональности, отсутствия анализа рисков и могут привести к растрате от 3 до 100 миллионов евро. Это подорвет доверие к международным инициативам в будущем.
Для успешной реализации проекта LAS предлагает создать междисциплинарную рабочую группу и опираться на рекомендации EIB и инициативу "Новый европейский Баухаус". Архитекторы уверены, что совместными усилиями можно разработать программу, которая улучшит качество жизни граждан, продвинет выполнение европейского "зеленого курса" и станет примером лучших практик не только для Латвии, но и для других стран.
Полный текст открытого письма доступен по ссылке.
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