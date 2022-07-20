Еврокомиссия предложила установить обязательные цели по экономии газа

"Мы должны подготовиться к возможности полного прекращения поставок российского газа, что является весьма вероятным сценарием", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия призывает страны-члены ЕС добровольно сократить потребление природного газа не менее чем на 15% в период с 1 августа по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет.

Государства-члены ЕС рассмотрят это предложение. Для его утверждения необходимо получить поддержку 15 государств-членов ЕС, общая численность населения которых составляет не менее 65% населения Евросоюза.