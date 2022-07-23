"Год без календаря": В Елгаве начинается концертный тур группы Prāta vētra

На всех концертах в качестве специального гостя перед Prāta vētra выступит Янис Шипкевицс со своим сольным проектом Shipsea в сопровождении аккомпанирующей группы музыкантов.

В программу концерта Prāta vētra вошли как уже полюбившиеся слушателям мелодии группы, так и песни из нового альбома "Год без календаря" с участием группы современной народной музыки Tautumeitas.

В сотрудничестве с АО Pasažieru vilciens после концерта со станции Елгава в Ригу в 0:45 отправится дополнительный поезд, сообщает самоуправление.

Группа призывает посетителей концерта отправиться на концерт на велосипеде или другом дружественном окружающей среде транспорте. На месте проведения концерта на лугу у Лиелупе предусмотрена парковка для велосипедов.