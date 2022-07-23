Сб, 23.07.2022
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Риналдс Лиепиньш, представитель Юрмальской полиции самоуправления

"Год без календаря": В Елгаве начинается концертный тур группы Prāta vētra

Концерт группы Prāta vētra ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Сегодня группа Prāta vētra концертом в Елгаве откроет концертный тур "Год без календаря", сообщили в Елгавском самоуправлении.

На всех концертах в качестве специального гостя перед Prāta vētra выступит Янис Шипкевицс со своим сольным проектом Shipsea в сопровождении аккомпанирующей группы музыкантов.

В программу концерта Prāta vētra вошли как уже полюбившиеся слушателям мелодии группы, так и песни из нового альбома "Год без календаря" с участием группы современной народной музыки Tautumeitas.

В сотрудничестве с АО Pasažieru vilciens после концерта со станции Елгава в Ригу в 0:45 отправится дополнительный поезд, сообщает самоуправление.

Группа призывает посетителей концерта отправиться на концерт на велосипеде или другом дружественном окружающей среде транспорте. На месте проведения концерта на лугу у Лиелупе предусмотрена парковка для велосипедов.

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