Супруг Элины Глузуновой Артем разводится с тайкой после десяти лет брака

Элина и Артем со скандалом расстались в начале этого года. Почти вся Латвия стала свидетелем развода. В качестве одной из причин распада семьи Элина назвала тот факт, что за более чем восемь лет, как они вместе, Артем так и не женился на ней. Но выяснилось, что этому есть объяснение.