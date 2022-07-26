Артем Глузунов, муж и отец детей певицы Элины Глузуновой, совсем скоро станет юридически свободным человеком. В настоящее время активно идет бракоразводный процесс с законной женой Глузунова - женщиной родом из Тайланда.
Супруг Элины Глузуновой Артем разводится с тайкой после десяти лет брака
Элина и Артем со скандалом расстались в начале этого года. Почти вся Латвия стала свидетелем развода. В качестве одной из причин распада семьи Элина назвала тот факт, что за более чем восемь лет, как они вместе, Артем так и не женился на ней. Но выяснилось, что этому есть объяснение.
Глузунов заявил, что женат на тайке и этот брак еще не расторгнут. Об этом он рассказал во время участия в семейном шоу Ģimene burkā.
Издание Privatā Dzīve связалось с Артемом, чтобы узнать, женат ли он до сих пор.
"На данный момент активно идет бракоразводный процесс. Над ним работают юристы. Думаю, что в ближайшее время у меня на руках будут бумаги о разводе.
Женщина, на которой я женат, находится не в Латвии, поэтому развестись сложно", - объясняет Артем. Глузунов уже много лет не общается со своей законной супругой - женщиной родом из Таиланда. Ей было отправлено уведомление о бракоразводном процессе, однако неизвестно, прочитала ли она его.
Уже сообщалось, что в шоу Icekoslavenibu Артём довольно откровенно рассказал о своих планах на свадьбу с Элиной: "Надо будет что-то придумать в течение года. (..) Надо, наконец, создать нормальную атмосферу. В один момент я могу сказать: давай погнали!".
По словам Элины, через пару месяцев разлуки Артем пригласил ее на ужин. "Мы поговорили за бокалом вина. После этого приехали в квартиру и уже выпили бутылку. Просто пришли к выводу, что нужно пробовать еще раз", - рассказала Элина о примирении.
Хотя официально они не женаты, Элина взяла фамилию Артема, и у них трое детей.
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