Инфляция продолжает расти, и это ощущается практически ежедневно - цены растут на все. Поэтому очень важно обратить внимание на свои траты. Очень возможно, что люди, которые и ранее следили за своими расходами, не заметили несколько "денежных ловушек". CNN предлагает взглянуть на шесть видов расходов, от которых можно избавиться и таким образом сэкономить.
Советы, как выбраться из шести "денежных ловушек" и неплохо сэкономить
1. Комиссионная плата банкам
Очень возможно, что за некоторые сделки, например, снятие наличных в банкоматах, есть какая-то комиссионная плата. Обычно это "невидимые расходы", которые с течением времени могут составить значительную денежную сумму. Поэтому очень важно обратить внимание на расценки банка и выбрать банк, у которого нет никаких скрытых и других комиссионных плат.
2. Товары со скидкой, которые не нужны
Понятно, что, если зайти в магазин и увидеть вещь, которая раньше стоила значительно дороже, появляется желание ее приобрести и сильно сэкономить. Однако возникает вопрос - действительно ли этот товар нужен? Часто, приобретая акционные товары, приходится тратить денег больше, чем это необходимо.
Именно поэтому в следующий раз, увидев в магазине товар по акции, не стоит покупать его сразу, лучше дать себе время (например, сутки), чтобы оценить - действительно ли этот конкретный товар необходим или же это просто минутная слабость.
3. Абонентские услуги, которые не используются
Проведенные в прошлом году исследования показали, что более 70% потребителей тратили довольно значительные суммы (вплоть до 50 евро в месяц), оплачивая абонентскую плату за услуги, которыми вообще не пользуются. Причина может быть в том, что люди часто соглашаются попробовать какую-либо услугу, вводят данные своей карты и после этого просто забывают об этом.
"Обычно такие вещи оплачиваются автоматически, поэтому люди вообще не ощущают, что ежемесячно платят за вещи, которые не используются. Это очень легкий способ, как выбросить деньги", - рассказала аналитик DealNews Юлия Ремхольд.
В этом случае нужно очень внимательно и тщательно исследовать, на какие услуги подключена автоматическая оплата. Возможно, получится найти "воришку", который ежемесячно забирает со счета конкретную сумму за услугу, которой вы не пользуетесь.
4. Привычки на кухне
Исследования свидетельствуют, что значительное количество продуктов питания не используется и потом выбрасывается в мусорник. Этот пункт хорошо согласовывается со вторым пунктом - в супермаркете (особенно вечером) полки завалены уцененными товарами (у которых заканчивается срок годности), поэтому появляется желание приобрести что-то дорогое по более низкой цене. В результате эти продукты не используются, а из-за ограниченного срока годности быстро становятся непригодными к употреблению.
Как поступать в такой ситуации? Перед тем, как идти в магазин, внимательно осмотрите содержимое своего холодильника. Стоит также запланировать свое питание и составить список продуктов. Таким образом можно будет не только обеспечить приобретение исключительно нужных продуктов, но и снизить возможность покупки продукта, который в итоге уйдет в мусорник.
5. Продленная гарантия
Приобретая новый телефон, компьютер или другое устройство, часто приходится сталкиваться с настойчивостью продавца, который пытается предложить услугу продленной гарантии. Да, услуга такого вида может окупиться, если новое устройство необходимо ремонтировать, однако не всегда это является выгодным предложением для потребителя. Бывает и так, что, приобретая продленную гарантию, сама гарантийная плата может быть гораздо дороже потенциального ремонта или же гарантия может не покрывать конкретную проблему.
В этом случае разумнее было бы стараться создать накопления (например, из сэкономленных в результате предыдущих пунктов средств), или "фонд чрезвычайных выплат", который в любой момент позволит покрыть ремонт устройства в случае, если это нужно или закончилась стандартная гарантия. Таким образом можно избегать расходов на продленную гарантию, которая очень часто покупается, но не используется.
6. Плата за страхование
Понятно, что, как и другие услуги, дороже со временем станет и страховка. Самые популярные виды страхования - это страхование автомобиля, квартиры и здоровья. Часто люди приобретают все это у одного страховщика. Однако стоит посмотреть вокруг - возможно, есть другой поставщик услуги с более низкой ценой на ОСТА, а другой - с более дешевым страхованием жилья, что позволит сэкономить несколько десятков евро.
"Страховщики могут делать и различные заманчивые предложения новым клиентам, которые на самом деле выгодны только в начальный период. Позднее, если посмотреть на предложения, можно найти более хорошие предложения - с более широким покрытием страхования по более низкой цене", - отметила эксперт по привычкам потребителей Андреа Ворох.
В Интернете доступно несколько инструментов, например "Мой полис" или "Сравни полисы", при помощи которых можно подсчитать и найти лучшую цену полисов в нескольких сегментах - как на недвижимость, так и на автомобиль, и на путешествия, и на здоровье. Если найти лучшие предложения, можно сэкономить очень значительную сумму.
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