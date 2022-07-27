Советы, как выбраться из шести "денежных ловушек" и неплохо сэкономить

В этом случае разумнее было бы стараться создать накопления (например, из сэкономленных в результате предыдущих пунктов средств), или "фонд чрезвычайных выплат", который в любой момент позволит покрыть ремонт устройства в случае, если это нужно или закончилась стандартная гарантия. Таким образом можно избегать расходов на продленную гарантию, которая очень часто покупается, но не используется.

6. Плата за страхование

Понятно, что, как и другие услуги, дороже со временем станет и страховка. Самые популярные виды страхования - это страхование автомобиля, квартиры и здоровья. Часто люди приобретают все это у одного страховщика. Однако стоит посмотреть вокруг - возможно, есть другой поставщик услуги с более низкой ценой на ОСТА, а другой - с более дешевым страхованием жилья, что позволит сэкономить несколько десятков евро.

"Страховщики могут делать и различные заманчивые предложения новым клиентам, которые на самом деле выгодны только в начальный период. Позднее, если посмотреть на предложения, можно найти более хорошие предложения - с более широким покрытием страхования по более низкой цене", - отметила эксперт по привычкам потребителей Андреа Ворох.

В Интернете доступно несколько инструментов, например "Мой полис" или "Сравни полисы", при помощи которых можно подсчитать и найти лучшую цену полисов в нескольких сегментах - как на недвижимость, так и на автомобиль, и на путешествия, и на здоровье. Если найти лучшие предложения, можно сэкономить очень значительную сумму.