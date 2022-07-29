12-14 августа в Яунциемсе Таргалской волости пройдет фестиваль искусства и альтернативной музыки под открытым небом Parakosm. У гостей фестиваля будет возможность отдохнуть от городского ритма, проведя выходные на живописном Курземском побережье рядом с устьем реки Ирбе, услышать лучшее из местной электронной музыки, посмотреть выступления зарубежных гостей, а также принять участие в развивающих мастер-классах, занятиях йогой и послушать обучающие лекции.
Фестиваль Parakosm приглашает: эйфория, экспериментальный Hi-Tech и йога на берегу реки
Уже с первой ночи фестиваля начнутся выступления на любой музыкальный вкус. Выступят артисты из Великобритании, Эстонии, Польши и Австрии, в том числе ESA, About: River,Jaraluca, Praheya, а также Psytrance исполнитель из Эстонии, который выступит на фестивале в двух своих альтер эго – Taaraterra, эйфорическая, зажигательная музыка в стиле Full-On, а также - Keluk, тяжелый, быстрый экспериментальный Hi-Tech. Во время его выступления скорость музыки будет варьироваться от 150 до 200 ударов в минуту.
Из местных исполнителей в фестивале примут участие cтрунное трио Šūmane. Veselova. Frolova, Anthony And The Dummy, Puffin, Quark Matter, Aztechs, S_TN и объединение Plūsma с аудиовизуальным перформансом.
Концерты и музыкальные представления будут проходить на трех сценах. Из жанров электронной музыки, посетитель сможет услышать: хаус, экспериментальная музыка, этническая электроника, техно, индастриал, драм-н-бэйс, псайтранс и чилаут.
Дневная программа фестиваля рассчитана на широкую аудиторию посетителей и предусматривает познавательные лекции о здоровом образе жизни, участие в практических занятиях йогой, творческих мастерских и развивающих мастер-классах.
Будет работать ремесленная ярмарка, в которой примут участие как местные, так и зарубежные домашние производители и ремесленники. До конца июля, связавшись с организаторами, можно подать заявку на участие в ярмарке.
На территории фестиваля предусмотрены автостоянка и место для палаток.
Более подробная информация о фестивале и билеты – на сайте www.saulart.org Билеты так же можно приобрести на портале Biļešu Serviss (biļešuserviss.lv) и ticketshop.lv.
Фестиваль Parakosm – важное событие современной альтернативной культуры, и его целью является объединение творческих сообществ, укрепление международной дружбы и содействие совместному творчеству артистов разных направлений. Фестиваль организован обществом Saularts в сотрудничестве с другими творческими объединениями и организациями.
Общество Saularts – это команда организаторов мероприятий, музыкантов и художников, которая работает в Риге с 2016 года.
Галерея: Parakosm
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