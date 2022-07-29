Фестиваль Parakosm приглашает: эйфория, экспериментальный Hi-Tech и йога на берегу реки

Будет работать ремесленная ярмарка, в которой примут участие как местные, так и зарубежные домашние производители и ремесленники. До конца июля, связавшись с организаторами, можно подать заявку на участие в ярмарке.

На территории фестиваля предусмотрены автостоянка и место для палаток.

Более подробная информация о фестивале и билеты – на сайте www.saulart.org Билеты так же можно приобрести на портале Biļešu Serviss (biļešuserviss.lv) и ticketshop.lv.

Фестиваль Parakosm – важное событие современной альтернативной культуры, и его целью является объединение творческих сообществ, укрепление международной дружбы и содействие совместному творчеству артистов разных направлений. Фестиваль организован обществом Saularts в сотрудничестве с другими творческими объединениями и организациями.

Общество Saularts – это команда организаторов мероприятий, музыкантов и художников, которая работает в Риге с 2016 года.