Видео ⟩ В Риге на женщину напала соседка, полиция начала проверку

Женщина подписала под видео, что инцидент произошел утром в четверг. По ее словам, соседка угрожала ей, толкала и обзывалась, а причиной, как сообщается, стал отказ общаться на русском языке. По словам потерпевшей, агрессивная соседка даже сорвала цепочку с ее шеи. Женщина также отметила, что уже обратилась в полицию.

На видео видна заметно агрессивная дама в годах, которая кричит на автора видео и толкает ее. Автор видео спросила у агрессивной женщины, почему она толкается и нападает, на что женщина обвиняет женщину в нацизме, пишет Apollo.lv.

Кроме того, агрессивная дама назвала оппонентку "тварью", так как она не говорит на русском языке.

В комментариях у автора записи поинтересовались, почему возник конфликт. Женщина ответила, что соседке не понравилось, что она не говорит на русском языке. Несколько дней назад эта дама агрессивно отнеслась к дворнику, и она решила остановиться и спросить, все ли в порядке. Агрессивная соседка уже тогда начала обзываться.