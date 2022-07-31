Служба госбезопасности (СГБ) проинформировала высших должностных лиц государства о рисках, связанных с работой российских медиа-компаний на территории Латвии, пишет Rus.LSM.
СГБ видит риски в работе российских СМИ в Латвии
На этой неделе Latvijas Radio сообщало, что с начала войны в Украине из России эмигрировали более 200 российских журналистов и 23 медиа-организации. Часть из них официально начала работу в Риге, чтобы продолжать информировать российскую общественность о войне в Украине, что невозможно делать в России из-за принятых там законов.
В то же время Служба госбезопасности в письменном комментарии Latvijas Radio отметила, что оценивает происходящее в информационном пространстве в контексте геополитической ситуации и российской агрессии в Украине:
"Служба госбезопасности постоянно оценивает риски, которые вытекают из целенаправленных и систематических попыток России оказать влияние на информационное пространство и работу СМИ. Служба госбезопасности проинформирована о начале работе российских независимых СМИ в Латвии. Можем отметить, что в связи с этим служба идентифицировала риски и для латвийского информационного пространства, и риски разведывательной деятельности, которые связаны с тем, что работа в СМИ всегда находилась в сфере интересов спецслужб РФ. Обо всем этом служба безопасности проинформировала высших должностных лиц государства".
Уже сообщалось, что 6 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение запретить распространение в Латвии оставшихся 80 зарегистрированных в России телеканалов, которые до сих пор были доступны латвийским зрителям.
Также NEPLP принял решение о выдаче лицензии на вещание телепрограмме "Дождь", что означает, что теперь канал будет транслироваться из Риги
После вторжения России в Украину на территории Латвии было принудительно прекращено вещание десятков российских и белорусских телеканалов. NEPLP подчеркивает, что это сделано для предотвращения угроз безопасности Латвии.
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