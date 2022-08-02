1 августа 2022 года завершилась наделавшая много шума международная летняя рекламная кампания сети магазинов Lidl. Видео на эстонском и русском языках звучало и транслировалось везде, где только можно. Слова веселой песенки "Ла-ла-ла-ласка лета", казалось бы, уже у всех на устах, тем более, что видео в общей сложности на двух языках просмотрели около 400 тысяч раз на Youtube, рассказывает эстонский портал Limon.ee.
Видео ⟩ "Ла-ла-ла-ласка лета": что эстонские покупатели Lidl на самом деле думают о рекламе?
Представляете, вы заходите на Youtube специально для того, чтобы в поисковой строке набрать запрос: "Реклама Lidl", и у вас получается. Появляются видеоклипы на двух языках, которыми можете наслаждаться. На портале Limon.ee недавно вышла статья о том, что реклама магазинов Lidl заставляет жителей Эстонии обращаться в полицию, это был не единичный случай, поэтому информация дошла до СМИ. Позже на летнем в фестивале в Вызу прозвучала мелодия рекламы Lidl в исполнении местного диджея.
В редакции Limon.ee очень живо восприняли саму рекламу, один из сотрудников очень хотел поставить песню себе на рингтон. Поэтому журналисты были удивлены такому стечению обстоятельств, что кто-то категорически против. Они взяли микрофон и поехали к ласнамяэскому магазину Lidl, что разобраться, действительно ли всё так плохо? Результаты уличного опроса нас удивили.
"Она долгоиграющая, слишком громко включается, когда в Youtube смотришь. А слова - нет, не запоминаются. Акцент на то, что жарят шашлык и делают гриль, и девушки переворачиваются с бока на бок. А слова вообще не идут, никак..." - говорит Татьяна.
Более подробно - в уличном опросе!