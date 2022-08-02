Видео ⟩ "Ла-ла-ла-ласка лета": что эстонские покупатели Lidl на самом деле думают о рекламе?

Представляете, вы заходите на Youtube специально для того, чтобы в поисковой строке набрать запрос: "Реклама Lidl", и у вас получается. Появляются видеоклипы на двух языках, которыми можете наслаждаться. На портале Limon.ee недавно вышла статья о том, что реклама магазинов Lidl заставляет жителей Эстонии обращаться в полицию, это был не единичный случай, поэтому информация дошла до СМИ. Позже на летнем в фестивале в Вызу прозвучала мелодия рекламы Lidl в исполнении местного диджея.