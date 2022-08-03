"Она любит влюбляться": первый муж Дженнифер Лопес пророчит скорый развод

"Джен любит быть влюбленной, но она была помолвлена шесть раз, Бен - муж номер четыре. Я был мужем номер один", - напоминает Ноа.

Напомним, что певица и актриса Дженнифер Лопес в первый раз вышла замуж в 1997 году. Их брак с Охани Ноа продержался почти год, после чего последовали судебные разбирательства - мужчине запретили писать книгу про его отношения с Лопес, а также использовать семейные кадры для документального фильма.

Аффлек и Лопес познакомились в 2001 году на съемках фильма "Джильи", Лопес в то время состояла в браке с танцором Крисом Джаддом. В 2002 году она рассталась с мужем и стало известно о ее романе с Аффлеком.

Спустя несколько месяцев они объявили о помолвке, но свадьба не состоялась, а вскоре Аффлек и Лопес и вовсе расстались.

После Лопес успела побывать замужем за Марком Энтони, от которого у нее двое детей. Бен Аффлек 13 лет прожил с актрисой Дженнифер Гарнер, в браке у них родились две дочери и сын. Осенью прошлого года Джей Ло и Бен возобновили отношения, а в июле 2022-го поженились.