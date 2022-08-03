"Я не знаю, откуда в ней это" - Брэд Питт о своей дочке от Анджелины Джоли

Питт отметил хореографию своей дочери, заявив, что ее танцы настолько хороши, что от них "слезы наворачиваются на глаза".

"Я не знаю, откуда в ней это. У меня-то обе ноги - левые", - сказал актер.

На вопрос о возможной актерской карьере своих детей Питт ответил уклончиво.

"Мне нравится, когда они находят свой собственный путь, находят то, что им интересно, и преуспевают в этом", - сказал он.

Шайло увлекается хореографией, и недавно видео с ее занятий стали хитом на YouTube - пластику девочки-подростка бурно обсуждали в комментариях к роликам, отмечая ее талант.

Напомним, недавно актриса Анджелина Джоли одержала победу над Брэдом Питтом в суде по делу об их общей французской винодельне Chateau Miraval.