Во время премьеры своего нового боевика "Быстрее пули" в Лос-Анджелесе актер Брэд Питт высказался о своей дочке Шайло, что происходит весьма редко.
"Я не знаю, откуда в ней это" - Брэд Питт о своей дочке от Анджелины Джоли
Питт отметил хореографию своей дочери, заявив, что ее танцы настолько хороши, что от них "слезы наворачиваются на глаза".
"Я не знаю, откуда в ней это. У меня-то обе ноги - левые", - сказал актер.
На вопрос о возможной актерской карьере своих детей Питт ответил уклончиво.
"Мне нравится, когда они находят свой собственный путь, находят то, что им интересно, и преуспевают в этом", - сказал он.
Шайло увлекается хореографией, и недавно видео с ее занятий стали хитом на YouTube - пластику девочки-подростка бурно обсуждали в комментариях к роликам, отмечая ее талант.
Напомним, недавно актриса Анджелина Джоли одержала победу над Брэдом Питтом в суде по делу об их общей французской винодельне Chateau Miraval.
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