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"Я не знаю, откуда в ней это" - Брэд Питт о своей дочке от Анджелины Джоли

rus.tvnet.lv
"Я не знаю, откуда в ней это" - Брэд Питт о своей дочке от Анджелины Джоли
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Анджелина Джоли с дочерью Шайло
Анджелина Джоли с дочерью Шайло Фото: скриншот

Во время премьеры своего нового боевика "Быстрее пули" в Лос-Анджелесе актер Брэд Питт высказался о своей дочке Шайло, что происходит весьма редко.

Питт отметил хореографию своей дочери, заявив, что ее танцы настолько хороши, что от них "слезы наворачиваются на глаза".

"Я не знаю, откуда в ней это. У меня-то обе ноги - левые", - сказал актер.

На вопрос о возможной актерской карьере своих детей Питт ответил уклончиво.

"Мне нравится, когда они находят свой собственный путь, находят то, что им интересно, и преуспевают в этом", - сказал он.

Шайло увлекается хореографией, и недавно видео с ее занятий стали хитом на YouTube - пластику девочки-подростка бурно обсуждали в комментариях к роликам, отмечая ее талант.

Напомним, недавно актриса Анджелина Джоли одержала победу над Брэдом Питтом в суде по делу об их общей французской винодельне Chateau Miraval.

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