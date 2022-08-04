Студия Warner Bros. объявила, что выпустит фильм "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux) 4 октября 2024 года, пишет "Медуза".
Выйдет продолжение "Джокера": одну из главных ролей исполнит Леди Гага
Как сообщает Variety, продолжение "Джокера" станет мюзиклом, а главную роль исполнит актер Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в первом фильме.
В картине также появится певица и актриса Леди Гага.
Как сообщает издание, Леди Гага сыграет роль Харли Квинн, сообщницы Джокера.
"Джокер-2" снимет режиссер первой части Тодд Филлипс. Филлипс напишет сценарий вместе со Скоттом Сильвером.
Оригинальный "Джокер" вышел в прокат осенью 2019 года и стал настоящим хитом, собрав в мировом прокате более 1 млрд долларов и став самым кассовым фильмом со "взрослым" рейтингом R в истории кино.
Успешным фильм оказался и в плане кинонаград - Хоакин Феникс за исполнение роли Артура Флека получил "Оскара" (посмертно его присудили и Хиту Леджеру за его версию персонажа в фильме "Темный рыцарь"), "Золотой глобус" и другие награды, критики также отмечали работу исландского композитора Хильдур Гуднадоуттир, но главным триумфом стал главный приз Венецианского кинофестиваля "Золотой лев" - "Джокер" стал первым фильмом, так или иначе основанным на комиксах, получившим столь значимую награду на кинофестивале класса "А".
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