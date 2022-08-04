Выйдет продолжение "Джокера": одну из главных ролей исполнит Леди Гага

Оригинальный "Джокер" вышел в прокат осенью 2019 года и стал настоящим хитом, собрав в мировом прокате более 1 млрд долларов и став самым кассовым фильмом со "взрослым" рейтингом R в истории кино.

Успешным фильм оказался и в плане кинонаград - Хоакин Феникс за исполнение роли Артура Флека получил "Оскара" (посмертно его присудили и Хиту Леджеру за его версию персонажа в фильме "Темный рыцарь"), "Золотой глобус" и другие награды, критики также отмечали работу исландского композитора Хильдур Гуднадоуттир, но главным триумфом стал главный приз Венецианского кинофестиваля "Золотой лев" - "Джокер" стал первым фильмом, так или иначе основанным на комиксах, получившим столь значимую награду на кинофестивале класса "А".