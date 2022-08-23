Парень из Риги, абьюз, слезы и психологическое насилие на "Фабрике звезд - 3"

Михальчик объяснила в интервью, что встретила тогда учителя и наставника, который стал ее опекать.

Он писал для Юлии больше песен, чем для других. У нее всегда был огромный выбор платьев, с ней занимались педагоги по пластике, она часами могла проводить время в студии звукозаписи. Но продюсер также и много требовал. Он был настойчив, упорен и даже агрессивен. Порой ученики боялись своего учителя.

"Он подарил мне на проекте шесть песен. У других было одна-две", - признается Юля.

Это подтвердил и победитель проекта Никита Малинин. Но Михальчик признается, что не обращала на все это внимание. Она боготворила Шульгина и смотрела ему в рот.

Видео: Юлия Михальчик - "Питер"

После финального эфира во время гала-концерта Шульгин встал на колено и сделал Юлии предложение.

Сначала девушка согласилась, она была невероятно счастлива и рисовала себе радужные картины их будущего.

Но розовые очки слетели с певицы во время поездки в Египет.

"Он хотел, чтобы я поплавала с маской, а я отказалась. Помню, даже расплакалась из-за того, что он меня заставлял. Тогда Александр меня схватил за лицо, и это стало точкой. Я поняла, что это все... В творчестве я еще могла мириться с каким-то давлением, но в реальности - нет. Я же живой человек", - объяснила Юлия.

Сразу после приземления в аэропорту она села в поезд и уехала домой в Санкт-Петербург. Шульгин пытался уговорить Юлию вернуться, но она решила не продолжать этот роман. Михальчик признается, что осталась с продюсером в дружеских и коллегиальных отношениях, но понимает, что "сейчас они могли бы быть семьей".

Видео: Юлия Михальчик - "Как лебедь белая"

Пожалуй, одной из самых талантливых участниц сезона можно считать Светлану Светикову.

Светлана Светикова Фото: Кадр из видео

В 2003 году российская актриса и певица Светлана Светикова предстала среди участников третьего сезона "Фабрики звезд", где заняла 4-е место. Телевизионный проект на Первом канале принес участнице любовь и поддержку миллионов зрителей. Девушка стала еще больше востребована в профессии.

Видео: Светлана Светикова - "Навсегда"