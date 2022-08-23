В 2002 году в сетке Первого канала появилось новое развлекательное музыкальное шоу "Фабрика звезд". Если с первым и вторым выпусками все понятно - группа "Фабрика", "Корни", Гагарина, Савичева и Пьер Нарцисс, - то кто же был в третьей передаче? Итак, вспоминаем!
Парень из Риги, абьюз, слезы и психологическое насилие на "Фабрике звезд - 3"
Что такое "Фабрика звезд"?
"Фабрика звезд" - это российский телевизионный музыкальный проект по поддержке молодых исполнителей. Он стартовал в 2002 году на Первом канале. Практически мгновенно проект стал невероятно популярен у зрителей, и его популярность только росла с годами. Продюсером и художественным руководителем дебютной "Фабрики звезд" стал Игорь Матвиенко.
Проект "Фабрика звезд" - это российская версия успешного телевизионного проекта нидерландской продюсерской телекомпании "Эндемол" (англ. - Endemol) "Академия звезд". Идея проекта принадлежит испанской компании "Джестмьюзик" (англ. - Gestmusic), являющейся филиалом компании "Эндемол".
Зрителей привлекало то, что простые парни и девушки не только учатся писать песни, танцевать и выступать, но и живут вместе в "звездном доме", где за ними можно следить. Такой своеобразный музыкальный "Дом-2". Ежедневно по Первому каналу показывали "Дневники звездного дома", где уже зрителям демонстрировали самые интересные и острые моменты "фабричной" жизни. Раз в неделю проходил отчетный концерт, на котором определялось, кто же покинет проект.
На телеэкране проект просуществовал 10 лет. За это время музыкальными продюсерами выступили Игорь Матвиенко, Константин Меладзе, Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Максим Фадеев и другие.
"Фабрика звезд" подарила шоу-бизнесу такие имена, как Ирина Дубцова, Рита Дакота, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, группа "Фабрика" и многие другие.
Видео: Гимн "Фабрики звезд"
Музыкальный продюсер
На "Фабрике звезд" в 2003 году продюсером был Александр Шульгин. Настя Крайнова, экс-участница группы "Тутси", вспоминает, что этот человек был ужасен.
Напомним, что певица Валерия обвиняла Шульгина в рукоприкладстве и развелась с ним в 2002 году. Говорили, что семейная жизнь творческого тандема, несмотря на троих детей, была далека от идеальной. Более того - некоторые издания сообщали, что Шульгин не раз поднимал руку на Валерию.
"Я была первая девочка, которую он довел до истерики, вышла из студии, захлебываясь слезами, - он не мог объяснить мне, какую строчку из песни петь громче. Повторюсь, этот человек - дьявол", - сказала Настя Крайнова в интервью порталу Sobesednik.ru.
После проекта Шульгин бросил "фабрикантов" и у них не было гастролей. Затем артистов "подобрал" Иосиф Пригожин.
Кто был на третьей "Фабрике звезд"?
Благодаря "Фабрике звезд - 3" мы знаем такие имена, как Никита Малинин, Светлана Светикова (хотя она была популярна еще до шоу), Юлия Михальчик, а также группы "Тутси" и "КГБ".
Участники: Никита Малинин, Роман Барсуков, Руслан Курик, Юлия Михальчик, Светлана Светикова, Николай Сличенко, Ирина Желнова, Александр Киреев, Настя Крайнова, Дмитрий Голубев, Софья Кузьмина, Олег Добрынин, Олеся Ярославская, Ксения Валеева, Мария Вебер, Ирина Ортман.
I место - Никита Малинин
II место - Александр Киреев
III место - Юлия Михальчик
Никита Малинин победил на проекте и запомнился девушкам романтичной песней "Котенок", а Александр Киреев на данный момент уже дважды отец. Он почти забросил карьеру певца и изредка объявляется как композитор, создающий проекты для других исполнителей.
Видео: Никита Малинин - "Котенок"
Мало кто знает, что Руслан Курик был из Риги.
"Руслан играет на гитаре, фортепиано и даже на барабанах. Он наслаждается жизнью и пытается смаковать каждый ее миг", - было написано в его анкете. После окончания школы Руслан решил, что хочет стать актером. Последний фильм с ним вышел в 2016 году, а в 2019-м он выпустил сольный альбом.
Софья Кузьмина и Никита Малинин - это дети знаменитостей - Владимира Кузьмина и Александра Малинина.
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Страсти по Михальчик
Настоящие страсти на "Фабрике звезд - 3" вспыхнули из-за Юлии Михальчик. Симпатия со стороны Александра Шульгина началась именно на проекте. Продюсер даже публично позвал девушку замуж, но она отказалась.
Юлия Михальчик в 18 лет и представить не могла, что "Фабрика звезд - 3" так сильно изменит ее жизнь. Тем более девушка даже не надеялась, что станет финалисткой и займет третье место.
Попав на проект, юная блондинка сразу приглянулась экс-супругу Валерии Александру Шульгину. Юлия подчеркивает, что можно ей не верить, но она не знала про все те ужасы, которые тогда писали в прессе о неудачном браке знаменитой певицы и ее продюсера.
Михальчик объяснила в интервью, что встретила тогда учителя и наставника, который стал ее опекать.
Он писал для Юлии больше песен, чем для других. У нее всегда был огромный выбор платьев, с ней занимались педагоги по пластике, она часами могла проводить время в студии звукозаписи. Но продюсер также и много требовал. Он был настойчив, упорен и даже агрессивен. Порой ученики боялись своего учителя.
"Он подарил мне на проекте шесть песен. У других было одна-две", - признается Юля.
Это подтвердил и победитель проекта Никита Малинин. Но Михальчик признается, что не обращала на все это внимание. Она боготворила Шульгина и смотрела ему в рот.
Видео: Юлия Михальчик - "Питер"
После финального эфира во время гала-концерта Шульгин встал на колено и сделал Юлии предложение.
Сначала девушка согласилась, она была невероятно счастлива и рисовала себе радужные картины их будущего.
Но розовые очки слетели с певицы во время поездки в Египет.
"Он хотел, чтобы я поплавала с маской, а я отказалась. Помню, даже расплакалась из-за того, что он меня заставлял. Тогда Александр меня схватил за лицо, и это стало точкой. Я поняла, что это все... В творчестве я еще могла мириться с каким-то давлением, но в реальности - нет. Я же живой человек", - объяснила Юлия.
Сразу после приземления в аэропорту она села в поезд и уехала домой в Санкт-Петербург. Шульгин пытался уговорить Юлию вернуться, но она решила не продолжать этот роман. Михальчик признается, что осталась с продюсером в дружеских и коллегиальных отношениях, но понимает, что "сейчас они могли бы быть семьей".
Видео: Юлия Михальчик - "Как лебедь белая"
Пожалуй, одной из самых талантливых участниц сезона можно считать Светлану Светикову.
В 2003 году российская актриса и певица Светлана Светикова предстала среди участников третьего сезона "Фабрики звезд", где заняла 4-е место. Телевизионный проект на Первом канале принес участнице любовь и поддержку миллионов зрителей. Девушка стала еще больше востребована в профессии.
Видео: Светлана Светикова - "Навсегда"
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