Выбитая челюсть, синяки и почти сломанный нос: какие побои наносил Валерии бывший муж?

Мужчина указала, что артистка тогда обращалась ко всех коллегам, но никто ей не помог. Хотя были артисты, которые присутствовали при ситуациях, когда продюсер был жесток и избивал звездную супругу.

"Вот если вы посмотрите "Песню года - 94", то увидите: ее там только с одной стороны показывают, потому как челюсть у нее выбита, чуть ли не нос сломан, и черного цвета она была", - отмечает он.

Со слов других звезд он знает, что когда исполнители были на Майорке, то Валерия не могла выйти из номера. Как говорили свидетели, Шульгин ее "просто убивал".

Валерия не могла с ним бороться ни морально ни физически. Он имел над ней невероятную власть. Александр пошел так далеко, что лишил женщину всего, что она заработала: денег, жилья и оставил ее одну с детьми, практически нищей.

Валерии пришлось вернуться к родителям в Аткарск, в двухкомнатную квартиру.

"Вам трудно это представить, наверное: квартира метров 60, там жили шесть человек. Как в общаге! При этом заработала она к тому времени 25−30 миллионов долларов!" - заявил продюсер.

Сейчас бывшие супруги не пересекаются. Дети Валерии сами подчеркивают, что не желают видеться с отцом.