В Лудзе с октября отопление подорожает в два раза

Предлагается повысить тариф за один мегаватт-час с 36,11 евро до 72,73 евро без учета налога на добавленную стоимость.

В конце июля компания представила в Комиссию по регулированию общественных услуг проект нового тарифа на производство тепловой энергии.

Предлагаемые изменения предусматривают повышение тарифов на 101,41%.

Представители Ludzas Bio-Enerģija пояснили, что изменения тарифов связаны с повышением цен на энергоресурсы, а также с увеличением других статей расходов.