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В Лудзе с октября отопление подорожает в два раза

rus.tvnet.lv/LETA
В Лудзе с октября отопление подорожает в два раза
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

SIA Ludzas Bio-Energia в Лудзе планирует удвоить тариф на тепловую энергию с 1 октября, свидетельствует проект тарифов, опубликованный компанией.

Предлагается повысить тариф за один мегаватт-час с 36,11 евро до 72,73 евро без учета налога на добавленную стоимость.

В конце июля компания представила в Комиссию по регулированию общественных услуг проект нового тарифа на производство тепловой энергии.

Предлагаемые изменения предусматривают повышение тарифов на 101,41%.

Представители Ludzas Bio-Enerģija пояснили, что изменения тарифов связаны с повышением цен на энергоресурсы, а также с увеличением других статей расходов.

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