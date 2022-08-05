SIA Ludzas Bio-Energia в Лудзе планирует удвоить тариф на тепловую энергию с 1 октября, свидетельствует проект тарифов, опубликованный компанией.
В Лудзе с октября отопление подорожает в два раза
В Лудзе с октября отопление подорожает в два раза
Предлагается повысить тариф за один мегаватт-час с 36,11 евро до 72,73 евро без учета налога на добавленную стоимость.
В конце июля компания представила в Комиссию по регулированию общественных услуг проект нового тарифа на производство тепловой энергии.
Предлагаемые изменения предусматривают повышение тарифов на 101,41%.
Представители Ludzas Bio-Enerģija пояснили, что изменения тарифов связаны с повышением цен на энергоресурсы, а также с увеличением других статей расходов.
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