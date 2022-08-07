Галкин идет на выборы, а Пугачева купила барокамеру?

Максим Галкин баллотируется в Сейм Латвии?

В середине недели в соцсетях появился слух о том, что якобы российский юморист и шоумен Максим Галкин баллотируется в Сейм от партии "Русский союз Латвии". Как бы тут можно было воскликнуть: "Так вот почему он учит латышский язык!" (что артист и продемонстрировал на концерте в Юрмале).

Но оказалось, что в предвыборных списках значится совсем другой Галкин. Правда, он абсолютный тезка артиста - тоже Максим. Единственная разница - этот Галкин 1978 года рождения, елгавчанин. Жил и учился в Латвии.

Напомним, российский комик и шоумен Максим Галкин родился в 1976 году в Наро-Фоминском районе Московской области. СМИ пишут, что у артиста гражданство России и Кипра. Сейчас он и Алла Пугачева находятся в Латвии.

Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

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