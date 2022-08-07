Вс, 7.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Галкин идет на выборы, а Пугачева купила барокамеру?

Звездные страсти
rus.tvnet.lv
Галкин идет на выборы, а Пугачева купила барокамеру?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Алла Пугачева и Максим Галкин на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии (2019 год).
Алла Пугачева и Максим Галкин на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии (2019 год). Фото: Konstantin Sednev

Эта неделя определенно не "Звездные страсти", а "Страсти по Галкину"! Артист не на шутку поднял на уши латвийское общество, когда на своем концерте в "Дзинтари" заговорил с публикой на госязыке. Естественно, это поспособствовало новым слухам в желтой прессе. Итак, поехали!

Максим Галкин баллотируется в Сейм Латвии?

В середине недели в соцсетях появился слух о том, что якобы российский юморист и шоумен Максим Галкин баллотируется в Сейм от партии "Русский союз Латвии". Как бы тут можно было воскликнуть: "Так вот почему он учит латышский язык!" (что артист и продемонстрировал на концерте в Юрмале). 

Но оказалось, что в предвыборных списках значится совсем другой Галкин. Правда, он абсолютный тезка артиста - тоже Максим. Единственная разница - этот Галкин 1978 года рождения, елгавчанин. Жил и учился в Латвии. 

Напомним, российский комик и шоумен Максим Галкин родился в 1976 году в Наро-Фоминском районе Московской области. СМИ пишут, что у артиста гражданство России и Кипра. Сейчас он и Алла Пугачева находятся в Латвии. 

Максим Галкин
Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева купила барокамеру?

Желтая пресса сообщает, что Алла Пугачева якобы сразу после отъезда в Израиль заказала себе барокамеру за три миллиона рублей (около 49 тысяч евро). Правда, получить ее она до сих пор не может из-за трудностей с доставкой, которую вызвали санкции, сообщает Popcake.tv.

Примадонна сейчас находится в Латвии. СМИ пишут, что товар пришлось отправлять обратно в Россию.

Барокамера необходима для того, чтобы человек быстрее усваивал кислород. Если в ней регулярно лежать и дышать, можно значительно улучшить свое здоровье, пишет StarHit.ru. Производители барокамеры заявили о том, что товар уже оплачен, но Алла Борисовна его так и не получила. Он до сих пор находится на складе.

Пугачева никак не комментирует эту новость. Напомним, что желтая пресса любит писать различные сплетни о Примадонне. Например, однажды СМИ сообщили, что у нее есть своя нефтяная скважина. 

Алла Пугачева с детьми в Юрмале
Алла Пугачева с детьми в Юрмале Фото: скриншот видео

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх