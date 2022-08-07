МИД РФ обвинил журналистов "Дождя" в сотрудничестве с латвийскими спецслужбами

По словам спикера МИДа, журналисты после "собеседований" в Службе госбезопасности Латвии подписывали бумаги о сотрудничестве.

В ответ на заявление Марии Захаровой, главный редактор российского независимого телеканала "Дождь" ("Дождь"/"TV Rain") Тихон Дзядко написал, что это просто "желание "скомпрометировать" Дождь, чтобы люди с сомнением относились к нашим материалам, допуская, что у нас есть какой-то "хозяин". В отличие от Марии Захаровой, у нас хозяев нет".

Также Тихон Дзядко отметил, что он сталкивался с стражами порядка всего один раз, когда "пограничница спросила у меня цель приезда в Латвию и поставила штамп в паспорт".

Ранее Служба госбезопасности сообщала, что, наоборот, видит риски в связи с приездом российских журналистов.

В ведомстве заявили, что "Служба госбезопасности проинформирована о начале работе российских независимых СМИ в Латвии. Можем отметить, что в связи с этим служба идентифицировала риски и для латвийского информационного пространства, и риски разведывательной деятельности, которые связаны с тем, что работа в СМИ всегда находилась в сфере интересов спецслужб РФ".