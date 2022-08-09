У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

О болезни режиссера сообщила студия Zentropa, сооснователем которой является фон Триер.

Болезнь Паркинсона – название медленно развивающейся патологии центральной нервной системы. Основные симптомы заболевания включают двигательные нарушения, мышечную ригидность (повышенный тонус), тремор в состоянии покоя.

Режиссер находится "в хорошем расположении духа" и получает лечение от симптомов заболевания. Он продолжает работу над третьим сезоном своего хоррор-сериала "Королевство", сообщили в Zentropa.

Премьера показа третьего сезона "Королевства" состоится на Венецианском фестивале, который начнется в конце августа. Фон Триер примет участие в мероприятиях с участием прессы в рамках премьеры, сообщила Zentropa.

Ларс фон Триер - датский режиссер, сценарист и актер. Он также является соавтором киноманифеста "Догма 95". Обладатель более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру. Он снял такие картины как "Танцующая в темноте", "Рассекая волны", "Меланхолия", "Нимфоманка", "Догвилль", "Антихрист" и многие другие.